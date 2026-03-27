Feuer, Schärfe, Tradition: Das ewige Thüringer Derby

– Foto: Marcel Junghanns

Ein Ort, an dem Emotionen in der Luft hängen wie Gewürze auf einem orientalischen Markt: mal süß, mal bitter, oft scharf, und nie ohne Nachgeschmack. Dieses Mal brodelt die Suppe besonders: Ein K.O.-Spiel im Landespokal steht an, der Sieger steht nur noch einen Schritt vom DFB-Pokal entfernt – eine Prise Spannung, die das Derby ohnehin schon zum Kochen bringt.

Die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost scheint entschieden - Lok Leipzig uneinholbar - doch der Thüringer Landespokal hat für Schwarz und seinen Verein eine besondere Würze: „Der Landespokal hat sowohl für mich als auch für den Verein eine riesige Bedeutung. Unabhängig vom finanziellen Aspekt, ist das eine Trophäe, die definitiv zu holen ist. Außerdem ist es Ewigkeiten her, dass der Pokal nach Erfurt ging. Sollte man ihn gewinnen, würde das außerdem bedeuten, dass wir nächstes Jahr DFB-Pokal spielen, was natürlich ein zusätzliches Highlight wäre.“ Eine Chance auf Titel, einen lukrativen sportlichen Gegner, Fernsehgelder – und eine ordentliche Prise Ruhm. 2017 gewann der FC Rot-Weiß Erfurt zuletzt den Thüringer Landespokal.

Erfurt-Kapitän Til Linus Schwarz, Eigengewächs und Herzblut-Spieler, weiß genau, was auf dem Spiel steht. „Mir geht es gut. Ich bin sehr froh, dass ich meinen Vertrag bei meinem Heimatverein nochmal verlängern konnte. Die Freude war natürlich auch beim engsten Kreis groß. Und ich denke, die Fans freuen sich auch, dass ich als Eigengewächs an Bord bleibe“, erzählt er mit einem Lächeln, das die Verbundenheit zu seinem Klub unterstreicht. Die Vertragsverlängerung ist nicht nur ein persönlicher Erfolg, sie ist auch ein Signal an die Stadt und die Anhänger: Erfurt setzt weiter auf seine eigenen Talente – und auf Tradition.

Das Derby selbst ist ohnehin ein brodelnder Topf. Die emotionale Ladung ist bei jedem Aufeinandertreffen spürbar, doch nun kommt der Zündstoff eines K.O.-Spiels hinzu: „Definitiv ist das für uns vorerst das wichtigste Spiel der Saison und so werden wir es auch angehen. Ich denke unabhängig vom Gegner ist eine gewisse positive Anspannung vor einem solchen Spiel da. Die Stimmung ist gut, wir können dank der letzten zwei Siege, denke ich, auch mit einer breiten Brust auftreten“, sagt Schwarz. Die Mischung aus Vorfreude, Anspannung und Erwartung – ein Gewürz, das den Atem der Fans genauso zum Stocken bringt wie den Herzschlag der Spieler.

Der Kopf entscheidet...

Wie wird das Spiel am Sonntag verlaufen? Schwarz weiß um die Intensität: „Ich denke es wird drauf ankommen, wer den klaren Kopf behält in so einem voraussichtlich hitzigen Spiel. Die Stimmung wird wie immer bei einem Derby sehr hitzig sein.“ Jena, zuletzt zweimal in Folge in der Liga geschlagen, ist trotzdem kein leichter Gegner: „Für mich persönlich spielt das keine Rolle. Es ist ein Pokalspiel wo es heißt ‚weiterkommen oder rausfliegen‘. Du kannst vorher 10 Spiele verlieren und dann das eine Spiel gewinnen.“

Am Ende zählt nur eines: der Sieg. Die Schlagzeile nach dem Spiel soll klar sein: „Erfurt zieht ins Pokalfinale ein“, sagt Schwarz. So einfach, so klar – und doch mit einer Tiefe, die nur ein Derby kennt. Am Sonntag treffen Tradition, Leidenschaft und wirtschaftlicher Druck aufeinander. Wie auf einem Gewürzmarkt werden Aromen gemischt, Schärfe versprüht und Herzblut verkocht. Eines ist sicher: Dieses Derby wird brennen – mal süß, mal bitter, immer heiß.