„Feuer für die kommende Saison": Stahls Torhüterin mit Kampfansage

„Es freut mich natürlich sehr“, sagt Pflanz über ihre Wahl zur FuPa-Spielerin der Woche. Die Torhüterin war bereits mehrfach in der Elf des Spieltags vertreten. „Als Keeper gebe ich jedes Spiel 100 Prozent und versuche, meinem Team immer die Null hinten zu retten. Wenn sich diese Leistung dann in der Elf der Woche widerspiegelt, freut mich das natürlich.“

Aus ihrer Sicht funktionierte auch das Spiel nach vorn. „Des Weiteren haben wir mit unseren langen Bällen immer wieder unsere Außenspielerinnen in Szene setzen können und damit die letzte Kette der Babelsbergerinnen überwunden“, sagt sie.

Beim 4:0-Auswärtssieg in Babelsberg überzeugte die BSG Stahl nach Einschätzung der Torhüterin vor allem durch Konzentration und Konsequenz. „Für uns war es eine eher ungewöhnliche Anstoßzeit mit 17 Uhr, dennoch waren wir von Beginn an mit dem Kopf zu 100 Prozent auf dem Platz und haben unsere Aufgaben umgesetzt“, sagt Pflanz. „Wir haben klar die Zweikämpfe angenommen, und wenn mal ein Ball verloren gegangen ist, sofort wieder nachgesetzt, um den Ball zurückzugewinnen.“

In der Defensive blieb Pflanz selbst vergleichsweise wenig beschäftigt: „Aus persönlicher Sicht konnte ich zwei, drei gefährliche Flanken im Strafraum abfangen. Sonst hatte ich eher einen entspannteren Spieltag durch die gute Verteidigungsleistung meiner Abwehr und unseres Mittelfeldes.“

Heimatverbundenheit und Tradition

Seit knapp vier Jahren spielt Pflanz für Stahl Brandenburg in der Frauenmannschaft. Warum sie sich dort so wohlfühlt, liegt vor allem an der Anziehungskraft der BSG: „Der Verein hat einfach eine unglaubliche Tradition. Ich selbst komme aus Brandenburg an der Havel und fühle mich natürlich demnach durch Stahl sehr heimatverbunden.“ Der Wechsel sei für sie früh eine richtige Entscheidung gewesen.

Der Wechsel vom Derbyrivalen

„Als ich vor knapp vier Jahren den Wechsel von den B-Mädchen vom Stadtrivalen BSC Süd 05 zu den Frauen von Stahl gewagt habe, habe ich mich von Beginn an wohlgefühlt und wurde sehr herzlich ins Team aufgenommen“, sagt Pflanz.

Über das Innenleben der Mannschaft sagt sie: „Wir als Team sind einfach eine geile Truppe, sowohl auf als auch neben dem Platz. Ich freue mich auf jedes Training und betrete die Kabine immer mit einem Lächeln. Es ist einfach wie eine zweite Familie.“

Vertraute Mitspielerinnen und Vorbilder

Besonders gern steht sie mit drei langjährigen Weggefährtinnen auf dem Feld. „Ich stehe mit allen aus dem Team sehr gerne auf dem Platz. Aber am meisten freut es mich natürlich, wenn ich mit Vanessa Bürger, Mia Neumann und Frieda Moderegger zusammen auf dem Platz stehe, da wir seit den D-Juniorinnen zusammen Fußball spielen“, sagt Pflanz.

Als Vorbilder nennt sie außerdem Almuth Schult und Ter Stegen: „Bei den Profis hatte ich als Lieblingsspielerin Almuth Schult und habe mir viel von ihrem Torwartspiel abgeschaut. Und natürlich bei den Männern: Ter Stegen.“ Die Rolle als Torhüterin beschreibt sie damit zugleich als festen Mittelpunkt ihres Spiels.

Dritter Platz als realistisches Ergebnis

In der Liga belegt Stahl Brandenburg vor dem letzten Spiel Rang drei. Pflanz ordnet die Saison nüchtern ein: „In der Saison haben wir manchmal einfach zu viele Punkte liegen gelassen, um Babelsberg 74 oder Brieselang im Kampf um die Meisterschaft Paroli zu bieten.“

Zugleich zieht sie ein insgesamt positives Fazit: „Im Großen und Ganzen sind wir aber dennoch ganz zufrieden, den dritten Platz in der Liga für diese Saison zu beenden. Wir haben das Beste aus der Saison noch herausgeholt.“

Pokalenttäuschung und neuer Antrieb

Ein Thema der Saison bleibt für sie das Halbfinale im Landespokal. „Schade ist es natürlich, dass wir uns im Halbfinale des Landespokals gegen 74 nicht belohnt haben“, sagt Pflanz. Daraus habe die Mannschaft jedoch Motivation gezogen: „Aber umso mehr wurde in uns das Feuer für die kommende Saison geweckt, denn wir wollen uns mal wieder mit einem Titel krönen.“

Sportliche Pläne und persönliche Ziele

Für die kommenden Jahre hat die 20-Jährige sowohl im Fußball als auch abseits des Platzes klare Vorstellungen. „Ich möchte klar noch ein paar Titel sammeln und noch mehr an mir arbeiten, um mich stetig weiterzuentwickeln“, sagt sie. Langfristig bestehe „natürlich noch der Wunsch, den Sprung in die Regionalliga zu schaffen, wenn ich das beruflich unter einen Hut bekomme“.

Ein sportliches Ziel hat Pflanz bereits abgehakt: den Gewinn des Landespokals 2024. Dazu kommen weitere Vorhaben. „Offene Ziele: natürlich auch einmal die Meisterschaft zu gewinnen sowie den Landespokal noch ein weiteres Mal“, sagt sie. Auch abseits des Sports setzt sie sich eine klare Marke: „Offenes persönliches Ziel: mein Bachelor-Studium im September 2027 abzuschließen.“

Laufen als Ausgleich

Neben dem Fußball gehört das Laufen zu ihrem festen Programm. „Ich gehe unheimlich gerne laufen und bringe meinen Körper dabei gerne über seine Leistungsgrenzen hinaus – drei- bis viermal die Woche, neben dem Fußballpensum, was als Torwart jetzt vielleicht etwas ungewöhnlicher ist“, sagt Pflanz.