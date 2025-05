„Feuer frei!“ – Grünwald glaubt an das Wunder

Florian de Prato hat den Glauben an den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben. „Es ist eine Hypothek, aber keine Riesenhypothek“, sagt der Trainer des Noch-Bayernligisten TSV Grünwald vor dem Relegationsrückspiel gegen den Landesliga-Zweiten TuS Geretsried am Samstag (16 Uhr). Das ist eine überraschende Einschätzung angesichts der 0:4-Pleite seiner Mannschaft im ersten Relegationsduell in Geretsried. Doch de Prato sieht durchaus eine Chance, den Rückstand zu Hause aufzuholen.

Freilich könnte man die folgende Aussage des 38-Jährigen als Durchhalteparole bezeichnen: „Ich bin kein Mensch, der aufgibt und es macht für mich keinen Sinn, die Flinte ins Korn zu werfen.“ So muss sich ein Trainer in jedem Fall äußern, um aus seiner Mannschaft alles an Leistungswillen herauszukitzeln. Aber die Grün-Weißen haben in Punktspielen schon gezeigt, dass sie zu Siegen mit vier oder mehr Toren Differenz fähig sind. Noch unter Aufstiegscoach Rainer Elfinger fertigten sie den TSV Nördlingen 5:1 ab, bei de Pratos Debüt in der ersten Partie nach der Winterpause fegten sie Türkspor Augsburg mit 6:0 vom Feld, im letzten Punktspiel gegen den FC Ismaning gewannen sie 5:1. Wenn die Grünwalder ins Rollen kommen, ist also einiges möglich. Umgekehrt findet sich bei Geretsried trotz der insgesamt erfolgreichen Saison ein Resultat, das de Pratos Hoffnungen nährt: Am 30. März ging der TuS beim Landesliga-Zehnten TSV 1860 Rosenheim mit 0:4 baden.

Es scheint also nicht gänzlich utopisch, dass die Grün-Weißen den Abstieg abwenden und die zweite, alles entscheidende Relegationsrunde gegen den TSV Schwabmünchen oder den 1. FC Sonthofen erreichen können. Eine deutliche Leistungssteigerung ist aber unbedingt notwendig. „Man hat gemerkt: Die Geretsrieder wollen es unbedingt als Landesligist“, räumt de Prato mit Blick aufs Hinspiel ein. Auch seine Mannschaft muss nun diesen Biss entwickeln. Der Coach hofft auch auf glücklichere Umstände. In Geretsried musste Leon Sammer beim Aufwärmen passen, Gabriel Wanzeck legte nach einer Pause einen Kaltstart hin. Auch David Wörns und Niklas Kern sollten nach überstandenen Infekten diesmal körperlich schon in besserer Verfassung sein.

Für Geretsrieds Trainer Daniel Dittmann ist das Ding jedenfalls noch nicht durch: „Ein gutes Ergebnis, aber mit Vorsicht zu genießen“, erwartet er trotz des 4:0 noch einen heißen Tanz, den de Prato auch ankündigt: „Es heißt auf jeden Fall Feuer frei. Und da ist es mir auch völlig egal, ob wir 2:0 verlieren. Was soll ich bei 0:4 auf Sicherheit spielen?“ (um)

TSV Grünwald: Marinovic - Bornhauser, Wörns, Wanzeck, Lucksch, Halbich, Mitterhuber, Shabani, Kern, Leugner, Kosuch