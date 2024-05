Karin Friedrich (rechts) ist stärker als das Alter. – Foto: Harry Rindler

»Feuer frei«! Ein Spieltag zu Ehren von Geburtstagskind »Dötschi« 18. Spieltag in der Frauen-Bayernliga: Kirchberg reist unter besonderen Vorzeichen nach Fürth +++ Frauenbiburg bekommt Besuch aus dem Keller +++ Ruderting gegen den Spitzenreiter +++ Verlinkte Inhalte Frauen Bayernliga

Nein, auf keinen Fall! Wegen ihres Geburtstages würde Karin Friedrich nie ein Fußballspiel sausen lassen. Eine Überschneidung ist ohnehin nur selten der Fall - und überhaupt. Nun ist es aber so, dass just ihr 40. Wiegenfest mit der Auswärtspartie bei der SpVgg Greuther Fürth zusammenfällt. Als die ehemalige Zweitliga-Spielerin gefragt worden ist, was sie sich denn nun wünsche zu diesem besonderen Jubiläum, hatte sie eine Idee, die sogleich in die Tat umgesetzt worden ist: "Eigentlich wollte ich ja einen Doppeldecker-Bus, aber der reichte nicht. Nun fahren wir eben mit zwei 50-Sitzer - und alle sind dabei. Meine komplette Familie fährt mit."

Die gut drei Stunden dauernde Fahrt nach Mittelfranken wird also zu großen Partyfahrt für Karin Friedrich. "Das ist perfekt", freut sich die noch 39-Jährige bereits jetzt. Sie ist richtig gut drauf, als sie von den Planungen für den Samstag erzählt. Dann aber wird die Erzieherin ernst. Denn es ist jetzt nicht so, dass es eine Kaffeefahrt mit Häppchen und Gebrautem werden soll. Karin Friedrich ist eben Sportlerin durch und durch. "Nein, das Spiel ist nicht komplett egal", sagt sie, obwohl es für den SV Kirchberg im Wald nur noch um die "Goldene Ananas" geht. "Ich erwartet, das jeder 100 Prozent gibt."



Trainer Markus Biller erwartet das nicht nur. Er geht sogar davon aus. Er kennt seine Mädls und weiß, dass sie einfach Fußball spielen wollen - und gewinnen natürlich. Nicht von ungefähr spielen die Waidlerinnen in der Bayernliga, der vierthöchsten Spielklasse überhaupt. "Im Vordergrund stehen zunächst die Punkte, das Spiel an sich. Wir wollen uns so gut wie möglich verkaufen und mindestens einen Teilerfolg holen", berichtet der 43-Jährige. Dass das gegen den Mitaufsteiger schwierig wird, war ohnehin klar. Erschwerend kommt noch hinzu, dass Torjäger Andrea Kurz (Außenbandriss) wohl bis Saisonende ausfallen wird.









Mit Punkt(en) im Gepäck ist noch einmal Vollgas angesagt. Dann aber Party-mäßig. "Bei der Heimfahrt gilt: Feuer frei", gibt Markus Biller die Marschroute vor. "Dann steht Karin im Mittelpunkt." Und "Dötschi", wie die Jubilarin in Anlehnung an ihren Mädchennamen genannt wird, hat da mal gar nichts dagegen. "Da erwarte ich wieder, dass jeder 100 Prozent gibt." Die bald 40-Jährige wird das womöglich unter Schmerzen machen müssen. "Ich hoffe, es tut nicht weh, wenn der 3er weg ist..." Mit Punkt(en) im Gepäck ist noch einmal Vollgas angesagt. Dann aber Party-mäßig. "Bei der Heimfahrt gilt: Feuer frei", gibt Markus Biller die Marschroute vor. "Dann steht Karin im Mittelpunkt." Und "Dötschi", wie die Jubilarin in Anlehnung an ihren Mädchennamen genannt wird, hat da mal gar nichts dagegen. "Da erwarte ich wieder, dass jeder 100 Prozent gibt." Die bald 40-Jährige wird das womöglich unter Schmerzen machen müssen. "Ich hoffe, es tut nicht weh, wenn der 3er weg ist..." Ahja, übrigens: Es gilt noch ein Gerücht aus der Welt zu schaffen. Es ist nämlich nicht so, dass Karin Friedrich mit ihrem 40. Geburtstag ihre Karriere beenden wird. "Ich weiß nicht, wo dieses Gschmatz herkommt." Bis Saisonende wird sie dem SV Kirchberg im Wald sicher noch erhalten bleiben. Und auch dann orientiert sie sich an Franz Beckenbauer: "Schau mer mal." Die weiteren Spiele des 18. Spieltages:

Morgen, 14:00 Uhr SV Frauenbiburg Frauenbiburg SC Amicitia München SC Amicitia 14:00 PUSH

So., 05.05.2024, 12:45 Uhr FC Stern München FC Stern FC Ezelsdorf Ezelsdorf 12:45 PUSH