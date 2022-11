Feucht kann nicht spielen: »Hätten keine zehn Feldspieler« 19. Spieltag in der Bayernliga Nord - Freitag: Partie des 1. SC gegen Kornburg wird verlegt +++ Eltersdorf vor Pflichtaufgabe +++ Gelingt Weiden die Trendwende? +++

Die kalte und dunkle Jahreszeit ist angebrochen. Das Fußballjahr 2022 biegt auf die Zielgerade ein, die Aktiven sehnen sich nach einer Pause. Und die Listen an Verletzten und Erkrankten werden in allen Vereinen länger und länger. Der 1. SC Feucht kann ein (trauriges) Lied davon singen. "Im Dienstagtraining haben 15 Mann gefehlt", klagt Trainer Florian Schlicker. "Wir hätten zum Derby gegen Kornburg keine zehn vernünftige Feldspieler zusammengekommen." Deshalb hat der Traditionsverein um Spielverlegung gebeten, der TSV hat zugestimmt. "Sie haben unsere Situation nicht ausgenutzt, was nicht selbstverständlich ist. Vielen Dank dafür." Als Nachholtermin steht der 30. November im Raum.

Der 19. Spieltag startet somit am Freitagabend gleich mal mit einer Spielabsage und somit alles andere als vielversprechend. Wenigstens in Eltersdorf (gegen Bardorf) und Cham (gegen Weiden) kann gespielt werden:

Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Am Freitag erwarten wir ein ganz anderes Spiel als in der Hinrunde, bei dem für uns eigentlich nur drei Punkte zählen, wenn wir oben dranbleiben wollen. Nach der Niederlage in Abtswind haben wir beim 4:1-Sieg in Feucht eine gute Leistung gezeigt, haben aber auch die Tore im richtigen Augenblick erzielt. Es gilt also auch an diesem Spieltag von Anfang an mit voller Konzentration die Aufgabe anzunehmen."

Personal: Verzichten werden muss auf Patrick Ort, der sich in Abtswind schwer am Knie verletzt hat und länger ausfallen wird. Zudem fehlt Keeper Tugay Akbakla mit einer Knieverletzung. Hinter den Einsätzen von Kevin Bär und Lukas Schmittschmitt (beide erkältet) stehen noch Fragezeichen.

Andreas Lampert (Sportvorstand, Großbardorf): "Wir haben gegen Donaustauf am Ende in den wichtigen Phasen nicht so gut performt. Nach vorne wurden in der ersten Halbzeit einige gute Möglichkeiten liegengelassen und hinten passierten zu einfache Fehler. So kann man dann gegen ein Topteam wie Donaustauf nicht punkten. Die Jungs haben das aber sicher abgehackt und fokussieren sich jetzt auf die nächste Hammeraufgabe in Eltersdorf."

Personal: Die Lage ist nicht so rosig, denn es gibt einige Ausfälle und viele Fragezeichen. Sicher erwischt hat es im Training Laurin Schmid am Knöchel und auch bei einigen anderen muss man schauen, ob es reicht bis Freitag.