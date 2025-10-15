Fetih-Kisdorf will sich beim Spitzenteam Rapid teuer verkaufen

– Foto: Sascha Köppen

Der FC Fetih-Kisdorf steht am 13. Spieltag der Landesliga Holstein vor einer der schwierigsten Aufgaben der Saison. Die Mannschaft von Trainer Nico Brehm gastiert am Samstag um 17:30 Uhr beim SC Rapid Lübeck, der als Tabellenzweiter um den Aufstieg in die Oberliga kämpft.

Rapid gehört seit Jahren zu den konstantesten Teams der Liga und überzeugt in dieser Spielzeit vor allem durch Offensivkraft: 40 Tore in zwölf Spielen unterstreichen die Qualität des Lübecker Angriffs. Zwar verlor die Mannschaft am vergangenen Wochenende mit 1:2 beim Eichholzer SV, doch insgesamt präsentiert sich das Team von der Trave bislang in bestechender Form. Sa., 18.10.2025, 17:30 Uhr SC Rapid Lübeck Rapid Lübeck FC Fetih-Kisdorf FC Fetih-Kisdorf 17:30 PUSH

Für Fetih-Kisdorf ist es das nächste Duell mit einem Spitzenteam. Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie zeigte sich die Brehm-Elf im Heimspiel gegen den TSV Pansdorf (1:2) zwar verbessert, blieb aber erneut ohne Punkte. Die Lage bleibt angespannt: Mit neun Zählern belegt der Aufsteiger derzeit Tabellenplatz zwölf, punktgleich mit Ratzeburg und Rönnau. Trotz personeller Engpässe blickt Trainer Brehm optimistisch auf das Duell: „Am Wochenende steht für uns eine richtig schwere Aufgabe an: Wir sind zu Gast bei Rapid Lübeck, einem der absoluten Topteams der Landesliga. Die Jungs von Rapid spielen bisher eine starke Saison und bringen jede Menge Qualität und Erfahrung mit. Bei uns sieht’s personell leider weiterhin dünn aus – einige wichtige Spieler fehlen verletzungsbedingt. Trotzdem werden wir alles geben, um uns bestmöglich zu verkaufen.“