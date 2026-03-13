Fetih-Kisdorf vor Schlüsselspiel in Ratzeburg

– Foto: Mathias Leschek

Für den FC Fetih-Kisdorf steht am Samstag ein richtungsweisendes Spiel in der Landesliga Holstein an. Am 22. Spieltag gastiert die Mannschaft von Trainer Nico Brehm beim Ratzeburger SV. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Nach dem wichtigen 2:0-Heimsieg gegen den SV Todesfelde II, bei dem Julius Schult mit einem Doppelpack zum Matchwinner wurde, will Fetih-Kisdorf den positiven Schwung mitnehmen. Trainer Nico Brehm betont die Bedeutung der Partie:

Die Ausgangslage ist klar: Fetih-Kisdorf befindet sich weiterhin mitten im Abstiegskampf. Mit 16 Punkten aus 19 Spielen belegt der Aufsteiger aktuell Rang 14 der Tabelle. Der Rückstand auf Ratzeburg beträgt nur drei Punkte – entsprechend große Bedeutung hat das direkte Duell.

„Am Samstag steht für uns im Abstiegskampf ein wichtiges Auswärtsspiel in Ratzeburg an. Ratzeburg hat in diesem Jahr bereits zwei starke Spiele gezeigt, deshalb sind wir gewarnt und wissen, dass uns eine schwierige Aufgabe erwartet. Trotzdem wollen wir den Schwung aus dem Erfolg gegen Todesfelde mitnehmen und auch auswärts mutig auftreten. Unser klares Ziel ist es, alles auf den Platz zu bringen und die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.“

Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften war bereits ein intensives Duell: Am Strietkamp trennten sich Fetih-Kisdorf und Ratzeburg 3:3.

Der Ratzeburger SV steht derzeit mit 19 Punkten auf Platz elf und hat sich damit etwas Luft nach unten verschafft. Ein Heimsieg würde den Abstand zum Tabellenkeller weiter vergrößern. Für Fetih-Kisdorf hingegen bietet sich die Chance, mit einem Erfolg den direkten Konkurrenten einzuholen und neuen Schwung im Kampf um den Klassenerhalt zu gewinnen.

Entsprechend dürfte in Ratzeburg eine umkämpfte Partie erwartet werden – mit viel Intensität und zwei Teams, für die jeder Punkt im Saisonendspurt enorm wichtig ist.