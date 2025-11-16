Fetih-Kisdorf verliert knapp in Bargteheide

Der FC Fetih-Kisdorf hat am 17. Spieltag der Landesliga Holstein die nächste bittere Niederlage kassiert. Beim heimstarken TSV Bargteheide unterlag die Mannschaft von Trainer Nico Brehm knapp mit 0:1. Das entscheidende Tor erzielte Henri Lasse Benthien in der 80. Minute nach einer Standardsituation.

Beide Mannschaften lieferten sich über weite Strecken ein taktisch geprägtes Spiel mit wenigen klaren Torchancen. In der ersten Halbzeit hatten sowohl die Gastgeber als auch Fetih-Kisdorf jeweils eine Großchance, doch in beiden Fällen retteten Abwehrspieler spektakulär auf der Linie. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bargteheide den Druck und hatte mehr Ballbesitz, während Kisdorf auf Konter setzte.

Kurz vor Schluss nutzte der TSV dann eine Unachtsamkeit nach einem Freistoß: Benthien reagierte im Strafraum am schnellsten und traf zum 1:0-Endstand.

Trainer Nico Brehm lobte den Einsatz seiner Mannschaft, haderte aber mit dem Ergebnis:

„Wir verlieren unser Auswärtsspiel beim TSV Bargteheide mit 0:1. Bargteheide zeigte die erwartete spielerische Qualität, und uns war klar, dass wir über den Kampf ins Spiel finden müssen. In der ersten Halbzeit waren beide Torhüter bereits geschlagen, doch jeweils retteten Spieler auf der Linie. Nach der Pause hatte Bargteheide etwas mehr Ballbesitz, insgesamt blieb die Partie jedoch chancenarm. Kurz vor Schluss kassierten wir dann nach einer Standardsituation den entscheidenden Treffer. Die Niederlage tut weh – wir haben gut gekämpft, stehen am Ende aber wieder mit leeren Händen da.“