Fetih-Kisdorf unterliegt zum Rückrundenauftakt in Horst

– Foto: Volkhard Patten

Der FC Fetih-Kisdorf ist mit einer Auswärtsniederlage in die Rückrunde der Landesliga Holstein gestartet. Beim VfR Horst unterlag die Mannschaft von Trainer Nico Brehm mit 1:3, obwohl sie bereits in der 2. Minute in Führung gegangen war.

Auch im zweiten Durchgang blieb Fetih-Kisdorf bemüht und kam zu Möglichkeiten, verpasste jedoch den Ausgleich. Stattdessen sorgte Lennart Dora in der 83. Minute nach einer weiteren Standardsituation für die Entscheidung.

Julius Schult traf früh zum 1:0 für die Gäste. Doch Horst antwortete konsequent: Nach einem Fehler im Spielaufbau fiel durch Marvin Stegers der Ausgleich (23.), nur fünf Minuten später drehte Dominik Bubat die Partie (28.).

Trainer Nico Brehm analysierte die Partie sachlich:

„Zum Rückrundenauftakt verlieren wir auswärts beim VfR Horst mit 1:3. Julius Schult bringt uns früh in Führung, doch nach einem Fehler im Spielaufbau fällt der Ausgleich. Ein Standard kurz vor der Pause bedeutet den Rückstand. Trotz guter Chancen – auch in der zweiten Halbzeit – gelingt uns kein weiterer Treffer. Stattdessen kassieren wir kurz vor Schluss nach einem weiteren Standard das 1:3. Eine vermeidbare Niederlage aufgrund mangelnder Chancenverwertung.“

Mit 13 Punkten aus 18 Spielen bleibt Fetih-Kisdorf auf Rang 14 und steckt weiter im Tabellenkeller fest. Der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen wächst, während die Konkurrenz im unteren Bereich punktet.

In den kommenden Wochen wird es für den Aufsteiger darum gehen, die defensive Stabilität bei Standards zu verbessern und die vorhandenen Offensivchancen konsequenter zu nutzen. Nur so lässt sich der Anschluss an das rettende Ufer wieder herstellen.

VfR Horst – FC Fetih-Kisdorf 3:1



Schiedsrichter: Krischan Kropp - Zuschauer: 107

Tore: 0:1 Julius Schult (2.), 1:1 Marvin Stegers (23.), 2:1 Dominik Bubat (28.), 3:1 Lennart Dora (83.)