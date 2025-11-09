– Foto: Reiner Stöter

Fetih-Kisdorf unterliegt Lägerdorf trotz starker Anfangsphase Frühe Führung reicht nicht – Später Elfmeter entscheidet umkämpftes Spiel am Strietkamp Verlinkte Inhalte LL Holstein Lägerdorf FC Fetih-Kisdorf

Der FC Fetih-Kisdorf hat den erhofften Heimsieg im Kellerduell der Landesliga Holstein verpasst. Gegen den TSV Lägerdorf verlor die Mannschaft von Trainer Nico Brehm nach engagierter Leistung mit 1:2 (1:1) und bleibt damit im Tabellenkeller hängen. Ein später Strafstoß besiegelte die neunte Saisonniederlage des Aufsteigers.

Vor nur 30 Zuschauern startete Kisdorf furios: Bereits in der 5. Minute traf Ben Dreger per direktem Freistoß zur frühen Führung. Die Gäste fanden danach jedoch besser ins Spiel und glichen noch vor der Pause durch Paul Mohr aus (32.). In einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit blieb die Partie offen, ehe Lägerdorf in der 85. Minute nach einem Foul im Strafraum den entscheidenden Elfmeter erhielt – Edwart Jauk verwandelte sicher zum 2:1-Endstand. Trainer Nico Brehm zeigte sich trotz der Niederlage mit der Einstellung seines Teams zufrieden: „Nach der frühen Führung durch Ben Dreger entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Kurz vor der Pause gelang den Gästen der Ausgleich. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor Spielende bekamen wir dann einen Elfmeter gegen uns, sodass wir trotz einer engagierten Leistung am Ende ohne Punkte dastanden.“

TSV-Trainer Michael Blume sprach von einem verdienten Erfolg seiner Mannschaft:

„Wir haben heute ein starkes Spiel gezeigt – nur die ersten zehn Minuten waren nicht optimal. Den Rückstand kassierten wir nach einem direkten Freistoß, der aus einem ganz normalen Zweikampf resultierte. Angestachelt durch diese Fehlentscheidung erhöhten wir mit jeder Minute den Druck und kamen folgerichtig zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit haben wir defensiv alles gut wegverteidigt und uns Chance um Chance erspielt. In der 85. Minute wurden wir schließlich für unsere engagierte Leistung belohnt – ein klarer Foulelfmeter brachte uns den verdienten Sieg. Das Ergebnis war am Ende eher schmeichelhaft für Kisdorf – eine tolle, geschlossene Mannschaftsleistung von uns.“ In der Tabelle fällt Fetih-Kisdorf mit 13 Punkten aus 16 Spielen auf Rang zwölf zurück. Der Abstand auf die Abstiegsplätze bleibt gering. Lägerdorf hingegen klettert mit nun 23 Punkten auf Platz acht und festigt seine Position im gesicherten Mittelfeld.