Fetih-Kisdorf unterliegt in Dornbreite nach spätem Eigentor

Der FC Fetih-Kisdorf hat am 9. Spieltag der Landesliga Holstein eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Beim ambitionierten FC Dornbreite Lübeck unterlag die Mannschaft von Trainer Nico Brehm mit 2:3, obwohl sie zweimal in Führung lag. Erst ein Eigentor in der vierten Minute der Nachspielzeit besiegelte die unglückliche Niederlage.
Die Gäste aus Kisdorf erwischten einen guten Start und agierten erneut mutig. Erik Michler erzielte in der 18. Minute das 1:0 und sorgte für einen frühen Führungstreffer. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren besser aus der Kabine: Jeremy Adeoye glich zunächst aus (50.), ehe Michler erneut zuschlug und die Führung postwendend zurückeroberte (55.).
Dornbreite erhöhte anschließend den Druck – und kam durch Furkan Kalfa zum Ausgleich (70.). In der Schlussphase deutete vieles auf ein verdientes Remis hin. Doch in der Nachspielzeit wurde das Spiel auf tragische Weise entschieden: Eine unglückliche Szene im eigenen Strafraum führte zu einem Eigentor durch Jonas Rübner (90.+4), der den Ball bei einem Abwehrversuch ins eigene Netz lenkte.
Trainer Nico Brehm bilanzierte nach dem Spiel:
„Wir müssen uns in Dornbreite mit 2:3 geschlagen geben. Zweimal gehen wir in Führung, verteidigen diszipliniert und halten die spielerisch starken Dornbreiter lange gut in Schach. Leider kassieren wir durch einen vermeidbaren Fehler den Ausgleich, ehe ein unglückliches Eigentor in der Nachspielzeit die Entscheidung bringt. Am Ende stehen wir ohne Punkte da, obwohl ein Remis sicher verdient gewesen wäre. Wir nehmen dennoch positive Eindrücke mit und wollen die gezeigte Moral und Geschlossenheit in den kommenden Spielen in Punkte umwandeln. Auch dieses Spiel ist für uns ein Beleg, dass wir uns vor niemandem verstecken müssen und auf dem richtigen Weg sind.“
Mit nun neun Punkten aus neun Spielen bleibt Fetih-Kisdorf im Tabellenmittelfeld, teilt sich punktgleich Rang zehn mit dem TSV Bargteheide und dem TuS Hartenholm. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist aktuell minimal – ebenso wie der zu Platz acht.
Am kommenden Wochenende hat Kisdorf die Chance, vor heimischer Kulisse gegen Pansdorf zurück in die Erfolgsspur zu finden. Die Leistungen stimmen – nun sollen auch die Ergebnisse wieder folgen.
FC Dornbreite Lübeck – FC Fetih-Kisdorf 3:2
FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Leon Will (46. Gianluca Jay Messina), Simon Leu, Marcel Nagel, Vincent Janelt, Marc Hinze (81. Jannek Stöver), Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye (81. Pleurat Bajgora), Furkan Kalfa, Mohammad Massih Soltani, Malik Kalota (72. Ben Komla Afelete Galley), Bejamin-Junior Agbeto Kosi Galley - Trainer: Kevin Wölk
FC Fetih-Kisdorf: Fin Drews, Ben Dreger, Lars Höche, Luis Hinzmann, Robin Behrens, Tobias Caro (81. Sören Flemmer), Thilo Albrecht, Michael Brehm (83. Lennart Iven Hoee), Julius Schult (72. Jonas Rübner), Marvin Ruehsen, Erik Michler - Trainer: Nico Brehm
Schiedsrichter: Jannik-Alexander Schapals - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Erik Michler (18.), 1:1 Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye (50.), 1:2 Erik Michler (55.), 2:2 Furkan Kalfa (70.), 3:2 Jonas Rübner (90.+4 Eigentor)