Fetih-Kisdorf unterliegt Eichholz trotz engagiertem Auftritt Frühe Führung reicht nicht – Chancenverwertung bleibt entscheidender Faktor von ck · Heute, 07:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: Dennis Bellof

Der FC Fetih-Kisdorf hat im Heimspiel gegen den Eichholzer SV eine knappe 1:2-Niederlage hinnehmen müssen. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche blieb der Aufsteiger erneut ohne Punkte und steckt weiter im Tabellenkeller fest.

Dabei begann die Partie vielversprechend: Bereits in der 9. Minute brachte Luis Hinzmann die Gastgeber in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Jermaine Jenaro de Guzman glich in der 21. Minute aus, ehe Jan Luca Holst noch vor der Pause das Spiel drehte (39.). Auch im zweiten Durchgang blieb Fetih-Kisdorf aktiv und suchte den Weg nach vorne. Gegen zwischenzeitlich in Unterzahl spielende Eichholzer – Vincent Janelt sah in der 77. Minute die Gelb-Rote Karte – erspielte sich die Brehm-Elf weitere Möglichkeiten, ließ jedoch die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen.

Trainer Nico Brehm zeigte sich nach der Partie dennoch zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft: „Nach der desolaten Leistung in der Vorwoche können wir heute mit dem Gesicht der Mannschaft zufrieden sein. Wir haben alles gegeben, bis zum Schluss gekämpft und uns voll reingehangen. Am Ende müssen wir uns die Ausbeute aus den Torchancen ankreiden.“ Mit 16 Punkten aus 21 Spielen bleibt Fetih-Kisdorf auf Rang 15. Der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen ist weiterhin vorhanden, sodass in den kommenden Wochen dringend Punkte benötigt werden.