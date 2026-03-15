Fetih-Kisdorf geht in Ratzeburg unter

– Foto: Mathias Leschek

Der FC Fetih-Kisdorf hat im wichtigen Kellerduell der Landesliga Holstein eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Beim Ratzeburger SV unterlag die Mannschaft von Trainer Nico Brehm klar mit 0:5 und verpasste damit die Chance, im Abstiegskampf Boden gutzumachen.

Auch nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild fort. Erneut war es Knuth, der per Strafstoß traf (51.) und die Entscheidung früh besiegelte. Den Schlusspunkt setzte Michael Meier in der 79. Minute zum 5:0-Endstand.

Die Partie begann für die Gäste denkbar schlecht. Bereits in der 4. Minute brachte Sven Knuth Ratzeburg per Foulelfmeter in Führung. Fetih-Kisdorf fand anschließend kaum ins Spiel, während die Gastgeber ihre Chancen konsequent nutzten. Michael Meier erhöhte in der 28. Minute auf 2:0, ehe Lewis Vieth noch vor der Pause das dritte Tor nachlegte (39.).

Trainer Nico Brehm zeigte sich nach dem Spiel deutlich: „Ein Spiel, das den Namen Landesliga kaum verdient: viel Gebolze, viele hohe Bälle – Fußball zum Abgewöhnen. Wir haken das Ganze ab und richten den Blick auf nächste Woche, wenn wir Eichholz empfangen.“

Mit der Niederlage bleibt Fetih-Kisdorf bei 16 Punkten aus 20 Spielen und rutscht weiter in den Tabellenkeller. Der Abstand zu den direkten Konkurrenten wächst, während der Ratzeburger SV durch den Heimsieg auf 22 Punkte klettert und sich etwas Luft verschafft.

Für Fetih-Kisdorf gilt es nun, die deutliche Pleite schnell abzuhaken. Bereits am kommenden Spieltag wartet mit dem Eichholzer SV ein weiteres schweres Heimspiel auf den Aufsteiger. In der aktuellen Situation braucht die Mannschaft dringend wieder Punkte, um den Anschluss im Abstiegskampf nicht zu verlieren.