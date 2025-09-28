Fetih-Kisdorf chancenlos gegen Ahrensburg – 1:5-Heimpleite

Der FC Fetih-Kisdorf hat am 10. Spieltag der Landesliga Holstein eine klare Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den SSC Hagen Ahrensburg unterlag die Mannschaft von Trainer Nico Brehm mit 1:5 – und musste dabei insbesondere im zweiten Durchgang erkennen, wie abgezockt und effektiv die Gäste auftreten können.
Dabei war die Partie in der ersten Halbzeit noch ausgeglichen. Nach dem Führungstreffer der Gäste durch Rico Pohlmann (25.) gelang Erik Michler zehn Minuten später der Ausgleich (35.). Fetih-Kisdorf hielt gut dagegen, verteidigte mit Einsatz – und schien mit einem gerechten Remis in die Pause zu gehen.
Doch unmittelbar nach Wiederanpfiff schlug Hagen Ahrensburg erneut zu: Christopher Liebau traf in der 47. Minute zum 2:1. Von da an diktierten die Gäste zunehmend das Geschehen. Fetih-Kisdorf mühte sich, fand aber offensiv keine Lösungen – und ließ in der Defensive mit zunehmender Spieldauer mehr Räume.
In der Schlussphase sorgte Jakob Heinrich Bier mit einem Dreierpack (82., 90.+3, 90.+5) für die Entscheidung – und für ein Ergebnis, das letztlich klarer ausfiel, als es der lange umkämpfte Spielverlauf vermuten ließ.
Trainer Nico Brehm fasste die Partie sachlich zusammen:
„Wir mussten heute eine deutliche Niederlage hinnehmen, die klarer klingt, als es der Spielverlauf war. Nach dem Ausgleich vor der Pause fehlten uns im zweiten Durchgang die Ideen und am Ende die Kräfte. Glückwunsch an Ahrensburg und viel Erfolg für die weitere Saison.“
Für den Aufsteiger war es die zweite Niederlage in Folge und das dritte sieglose Spiel. In der Tabelle fällt Kisdorf damit auf Rang zwölf zurück – punktgleich mit Bargteheide und Rönnau.
Trotz der Enttäuschung bleibt der Blick nach vorn: Am kommenden Spieltag geht es gegen den TSV Pansdorf, ein direkter Konkurrent im unteren Tabellenmittelfeld. Dort zählt vor allem eines – wieder Zählbares mitzunehmen.
FC Fetih-Kisdorf – SSC Hagen Ahrensburg 1:5
FC Fetih-Kisdorf: Fin Drews, Ben Dreger, Lars Höche, Luis Hinzmann, Robin Behrens (46. Sören Flemmer), Tobias Caro (78. Jason Nelson Winter), Thilo Albrecht, Michael Brehm, Jonas Rübner, Marvin Ruehsen, Erik Michler - Trainer: Nico Brehm
SSC Hagen Ahrensburg: Henrik Dierk, David Kyas, Christopher Herklotz, Jakob Heinrich Bier, Marc Misselhorn, Leo Zerbe (90. Finn Rost), Julius Frederic Daniel Schneider (75. Jirko Kroening Nöthling), Rico Pohlmann, Jurek Keller, Christopher Liebau (69. David Kyas), Niklas Broszio - Trainer: Aydin Taneli
Schiedsrichter: Niklas Augustat
Tore: 0:1 Rico Pohlmann (25.), 1:1 Erik Michler (35.), 1:2 Christopher Liebau (47.), 1:3 Jakob Heinrich Bier (82.), 1:4 Jakob Heinrich Bier (90.+3), 1:5 Jakob Heinrich Bier (90.+5)