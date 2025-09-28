– Foto: Timo Babic

Fetih-Kisdorf chancenlos gegen Ahrensburg – 1:5-Heimpleite Aufsteiger verliert deutlich gegen cleveren SSC – Brehm: „Nach dem Ausgleich fehlten uns Ideen und Kräfte"

Der FC Fetih-Kisdorf hat am 10. Spieltag der Landesliga Holstein eine klare Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den SSC Hagen Ahrensburg unterlag die Mannschaft von Trainer Nico Brehm mit 1:5 – und musste dabei insbesondere im zweiten Durchgang erkennen, wie abgezockt und effektiv die Gäste auftreten können.

Dabei war die Partie in der ersten Halbzeit noch ausgeglichen. Nach dem Führungstreffer der Gäste durch Rico Pohlmann (25.) gelang Erik Michler zehn Minuten später der Ausgleich (35.). Fetih-Kisdorf hielt gut dagegen, verteidigte mit Einsatz – und schien mit einem gerechten Remis in die Pause zu gehen. Gestern, 16:00 Uhr FC Fetih-Kisdorf FC Fetih-Kisdorf SSC Hagen Ahrensburg Hagen Aburg 1 5 Abpfiff

Doch unmittelbar nach Wiederanpfiff schlug Hagen Ahrensburg erneut zu: Christopher Liebau traf in der 47. Minute zum 2:1. Von da an diktierten die Gäste zunehmend das Geschehen. Fetih-Kisdorf mühte sich, fand aber offensiv keine Lösungen – und ließ in der Defensive mit zunehmender Spieldauer mehr Räume. In der Schlussphase sorgte Jakob Heinrich Bier mit einem Dreierpack (82., 90.+3, 90.+5) für die Entscheidung – und für ein Ergebnis, das letztlich klarer ausfiel, als es der lange umkämpfte Spielverlauf vermuten ließ.