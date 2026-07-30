Festung Zwickau: Kann der Greifswalder FC die Serie stoppen?

Gegen den favorisierten Hallescher FC zeigte das Team vom neuen Trainer Alain Karim eine überaus couragierte und leidenschaftliche Leistung, die mit einem verdienten 2:2-Unentschieden belohnt wurde. Besonders erfreulich war dabei der Auftritt der Neulinge: Janis Juckel und Colin Kroll-Thiel trafen direkt bei ihrem Pflichtspieldebüt und bewiesen eindrucksvoll ihren sofortigen Wert für die Mannschaft. Mit diesem wichtigen Punktgewinn rangiert der Greifswalder FC aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz.

Leichter wird die anstehende Auswärtsaufgabe jedoch keineswegs, denn der Gegner strotzt nach einem makellosen Saisonstart ebenfalls vor Energie. Die Hausherren konnten bei ihrem Auftakt gegen den FC Carl Zeiss Jena, der ebenfalls zu den Top-Aufstiegsfavoriten gezählt wird, vor beeindruckenden 9002 Zuschauern einen hart erkämpften 2:1-Sieg einfahren.

Durch die entscheidenden Treffer von Cemal Sezer und Philipp Harant sicherte sich die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt direkt drei Zähler und kletterte auf den sechsten Rang der Tabelle.

Die unbezwingbare Festung der Liga

Das größte Hindernis für den Greifswalder FC ist jedoch nicht nur die erste Erscheinung des Gegners, sondern eine der beeindruckendsten Serien der gesamten Republik. Der FSV Zwickau hat sich zu einer absoluten Heimmacht entwickelt und in der heimischen GGZ Arena seit dem 30. Oktober 2024 kein einziges Regionalligaspiel mehr verloren.

Die komplette vergangene Spielzeit blieb die Schmitt-Elf vor den eigenen Fans ohne einzige Heimniederlage. Diese historische Serie wird den Gästen aus Greifswald physisch sowie psychisch alles abverlangen.

Leidenschaft als Schlüssel zum Erfolg

Für die Mannschaft von Trainer Alain Karim lautet die Mission nun, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen und diese einschüchternde Serie endlich zu stoppen. Die Ausgangslage ist eindeutig: Der ungeschlagene Gastgeber geht als klarer Favorit in die Partie. Doch der nervenstarke Auftritt der jungen Greifswalder Mannschaft am ersten Spieltag hat bewiesen, dass sie genau in solchen emotionalen Duellen über sich hinauswachsen können.