Festung Wedau: MSV Duisburg klettert nach Sieg im Topspiel auf Rang 3 Der MSV Duisburg hat das Topspiel der 3. Liga gegen den FC Energie Cottbus gewonnen und darf weiter von der 2. Bundesliga träumen - Rot-Weiss Essen hat erstmal das Nachsehen! von Marcel Eichholz · Heute, 15:25 Uhr · 0 Leser

Dominik Kother bejubelt seinen Treffer zum 2:0 für den MSV Duisburg. – Foto: IMAGO / Nico Herbertz

Spitzenspiel in der 3. Liga. Zwischen dem MSV Duisburg und dem FC Energie Cottbus ging es um nicht weniger als den zweiten Tabellenplatz, der am Ende zum direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga berechtigen würde. Nach dem Patzer von Rot-Weiss Essen am Samstag haben es die Zebras wieder selbst in der Hand. Voller Motivation und vor ausverkauftem Haus ging der MSV in das Duell mit den Lausitzern.

Beide Mannschaften legten zu Beginn gleich richtig los. Die Phase des gegenseitigen Abtastens wurde übersprungen und es ging von Minute eins an hin und her. Es war wichtig für die Hausherren ohne Gegentor zu bleiben. Eine Viertelstunde spielten die Protagonisten mit offenem Visier, ehe den taktischen Vorgaben der Trainer mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde. So kam auch Thilo Töpken zum ersten nennenswerten Abschluss. Von Christian Viet in Szene gesetzt, drehte sich der Angreifer im Strafraum um die eigene Achse und zog direkt ab. Sein Versuch stellte Marius Funk aber vor keine nennenswerte Herausforderung (16.). >>> Die Bilder vom Busempfang In der Folge wurde es rustikaler auf dem Rasen. Besonders die Gäste dehnten den Spielraum des Erlaubten bis zur äußersten Grenze. Der Unparteiische Robert Kampka verpasste es, hier eine klare Linie zu verfolgen. Duisburg ließ sich davon aber nicht beeindrucken und zog sein Spiel weiter durch. Nach einer Ecke von Dominik Kother köpfte Töpken in Richtung des Energie-Tors. Der Ball kullerte über Linie, mit kurzer Verzögerung explodierte das Stadion (32.). Zunächst wurde Rasim Bulic als Torschütze gefeiert, doch er schien nur die Cottbuser Defensive maximal irritiert zu haben. Der MSV wollte gleich den zweiten Treffer nachlegen, bis zur Pause wollte das aber nicht gelingen.