Festung Wedau: MSV Duisburg klettert nach Sieg im Topspiel auf Rang 3

Spitzenspiel in der 3. Liga. Zwischen dem MSV Duisburg und dem FC Energie Cottbus ging es um nicht weniger als den zweiten Tabellenplatz, der am Ende zum direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga berechtigen würde. Nach dem Patzer von Rot-Weiss Essen am Samstag haben es die Zebras wieder selbst in der Hand. Voller Motivation und vor ausverkauftem Haus ging der MSV in das Duell mit den Lausitzern.
Beide Mannschaften legten zu Beginn gleich richtig los. Die Phase des gegenseitigen Abtastens wurde übersprungen und es ging von Minute eins an hin und her. Es war wichtig für die Hausherren ohne Gegentor zu bleiben. Eine Viertelstunde spielten die Protagonisten mit offenem Visier, ehe den taktischen Vorgaben der Trainer mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde. So kam auch Thilo Töpken zum ersten nennenswerten Abschluss. Von Christian Viet in Szene gesetzt, drehte sich der Angreifer im Strafraum um die eigene Achse und zog direkt ab. Sein Versuch stellte Marius Funk aber vor keine nennenswerte Herausforderung (16.).
In der Folge wurde es rustikaler auf dem Rasen. Besonders die Gäste dehnten den Spielraum des Erlaubten bis zur äußersten Grenze. Der Unparteiische Robert Kampka verpasste es, hier eine klare Linie zu verfolgen. Duisburg ließ sich davon aber nicht beeindrucken und zog sein Spiel weiter durch. Nach einer Ecke von Dominik Kother köpfte Töpken in Richtung des Energie-Tors. Der Ball kullerte über Linie, mit kurzer Verzögerung explodierte das Stadion (32.). Zunächst wurde Rasim Bulic als Torschütze gefeiert, doch er schien nur die Cottbuser Defensive maximal irritiert zu haben. Der MSV wollte gleich den zweiten Treffer nachlegen, bis zur Pause wollte das aber nicht gelingen.
Die zweite Halbzeit leitete der Gästeanhang mit einer kleinen Pyro-Show ein. Roter und weißer Rauch stieg in die Luft. Böller und geworfene Pyrotechnik auf den Rasen und den Bereich der Rollstuhlfahrer braucht in diesem Zusammenhang aber wirklich niemand. Der MSV musste zudem verletzungsbedingt wechseln. Für Joshua Bitter ging es nicht weiter, für ihn feierte Kapitän Alexander Hahn sein Comeback nach längerer Verletzungspause. Duisburg spielte offensiv weiter. Nach flacher Hereingabe von Florian Krüger kam Viet nicht richtig an den Ball (52.). Besser lief es vier Minuten später. Im genau richtigen Moment steckte Krüger auf Kother durch, der im direkten Duell mit Funk die Oberhand behielt und zum 2:0 einschob.
Im weiteren Verlauf war die Begegnung von zahlreichen Unterbrechungen geprägt, die kaum noch einen normalen Spielfluss zuließen. In der Nachspielzeit war es dann Erik Engelhardt, der die Hoffnung der Gäste noch einmal wiederbelebte. Mit einem herausragenden Kopfball ließ er Max Baune keine Chance und verkürzte auf 1:2. Von den mehr als 30.000 Zuschauern im ausverkauften Wedaustadion getragen, hielt die MSV-Defensive dann aber bis zum Schluss stand. Punktgleich mit Energie stehen die Zebras nun auf dem Relegationsrang. Bleibt es dabei, wird es am Ende auf das Torverhältnis ankommen.
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