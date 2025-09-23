Festung Feldstraße! St. Pauli III bleibt daheim eine Macht

Köpke sprach nach Abpfiff von „einem sehr intensiven Spiel, das bis zum Ende offen war“. Seine Elf habe sich gezielt auf das hohe Pressing der Gäste eingestellt. „Wir wussten, dass Nienstedten das sehr gut kann, deshalb haben wir unser Spiel gerade zu Beginn angepasst.“ Der Plan ging auf: Früh verwandelte David Gabrysch einen Foulelfmeter zur Führung, nur wenige Minuten später legte derselbe Spieler nach einem langen Ball von Keeper Jannik Burkhardt das 2:0 nach. „Leider konnten wir diese 2:0-Führung nicht nutzen, um Ruhe ins Spiel zu bekommen“, monierte Köpke. Denn Nienstedten schlug umgehend zurück, verkürzte nach einem Standard und brachte so neue Spannung ins Spiel. Erst kurz vor der Pause stellte Jonah Hollwege nach einer Ecke den alten Abstand wieder her.
Auf Nienstedtens Seite überwog die Enttäuschung. „Schade war, dass wir nicht an die Leistung der Vorwoche anknüpfen konnten“, sagte Trainer Robin Graupner. „Wir kriegen die Tore zu einfach. Vor dem ersten Gegentor haben wir selbst die Riesenchance zum 1:0, lassen die aus und liegen kurz darauf nach einer umstrittenen Elfmeterentscheidung hinten. Das 0:2 war dann ein verunglückter Rückpass – den haben wir uns selbst reingelegt.“ Der Anschluss durch Culeca sei zwar verdient gewesen, doch das Gegentor kurz vor der Pause bezeichnete Graupner als „unglücklichsten Zeitpunkt“.
Auch nach der Pause blieb die Partie intensiv. St. Pauli III verpasste es, die Führung auszubauen, und kassierte nach einem Angriff über Nienstedtens starke Außenbahnen den erneuten Anschlusstreffer. „Wir haben es nicht geschafft, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Nienstedten hatte einige gute Angriffe, die wir hinten aber auch gut wegverteidigt haben“, erklärte Köpke. In der Schlussphase verstärkte er das Zentrum, um den Vorsprung zu sichern. „Unsere Jungs sind hoch motiviert und in jeder Einheit zu 100 Prozent dabei. Mit weniger Einsatz hätten wir diesen Start nicht hingelegt.“
Graupner hingegen ärgerte sich über den Spielverlauf: „Wir mussten in der zweiten Halbzeit einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen gegen einen Gegner, der nicht mehr mitspielen wollte. Das wurde sehr nicklig, Pauli hat viel rausgeschlagen und das Spiel verschleppt. Trotzdem hatten wir kurz vor Schluss noch einen Pfostenschuss und weitere Chancen. Es ist ernüchternd, dass wir nichts mitgenommen haben, weil wir nicht die schlechtere Mannschaft waren.“
So jubelte am Ende St. Pauli III über den nächsten Heimsieg und bleibt mit 15 Punkten in der Spitzengruppe. Nienstedten dagegen muss den Blick vorerst nach unten richten.
FC St. Pauli III – SC Nienstedten 3:2 (3:1)
FC St. Pauli III: Jannik Burkhardt, Simon-Riza Yücel, Nik Winter, Malte Baumann, Sebastian Krzysztof Szombierski, Jeroom Rapp (26. Maximilian Decesare) (85. Julian Schakat), Jonah Hollwege, Maximiliano Federico Tevez, David Artur Gabrysch (71. Arvid Klick), Mahmoud Mohamed Hassan Mitwalli, Michel Ole Philipp - Trainer: Marius Breuch - Trainer: Christian Köpke
SC Nienstedten: Daniel Dreisow, Tobias Janosch Nadj (73. Glenn Robert Lentvogt), Moritz Rosemeier, Kristijan Jozic, Paul Kötz (82. Nicklas Hendrik Dühring), Heinz Linus Domenick Gielnik, Moritz Zaher (46. Nick Holzer), Bruno Gyurkovics, Samuel Isaias Sao Culeca, Ilyas Ait Oufkir, Levi Richter (46. Filip Jonah Zimmermann) - Trainer: Robin Graupner - Trainer: Udo Erxleben
Schiedsrichter: Dejan Rajicic
Tore: 1:0 David Artur Gabrysch (4. Foulelfmeter), 2:0 David Artur Gabrysch (7.), 2:1 Samuel Isaias Sao Culeca (10.), 3:1 Jonah Hollwege (45.), 3:2 Nick Holzer (67.)