"Festung" Bovenden! Kann Vahdet die Heimstärke vom BSV brechen?

Trainer Yannick Broscheit betonte im Vorfeld, worauf es ankommt:

„Die richtige Einstellung wird entscheidend sein. Wir wollen hungrig bleiben.“ Nach dem überzeugenden 3:0-Auswärtssieg in Volkmarode will der BSV seine Heimstärke erneut unter Beweis stellen.

Seit dem 27. November 2024 ist Bovenden auf eigenem Platz ungeschlagen – damals setzte es die letzte Pflichtspielniederlage (1:3 gegen Nörten-Hardenberg). „Unsere letzte Pflichtspielniederlage ist jetzt genau ein Jahr her. Seitdem haben wir kein Heimspiel mehr verloren – das spricht für eine Festung und unsere Heimspielstärke.“

Diese Serie soll nun auch gegen Vahdet Braunschweig Bestand haben. „Wir wollen die positiven Ergebnisse als Motivation für die nächsten Spiele mitnehmen und auch im nächsten Heimspiel erfolgreich sein.“ Die Hausherren stellen mit nur neun Gegentoren die beste Abwehr der Liga, doch Vahdet holte auswärts mehr Punkte als daheim.

Dennoch geht das Team von Yannick Broscheit klar als Favorit in die Partie.

Anpfiff in Bovenden ist dann am Sonntag um 14.00 Uhr