Festtage für die Schatzmeister: TSV Burggen/Bernbeuren ist in Hohenfurch gefordert

Die Vorfreude ist groß. „Für uns ist das ein Highlight“, sagt Daniel Hindelang. Er fiebert dem Relegations-Hinspiel am heutigen Mittwoch in Hohenfurch (18.30 Uhr) entgegen. Nicht nur der Trainer des TSV Burggen/Bernbeuren erwartet ein Fußballfest. Sein Trainerkollege Christopher Resch geht ebenfalls von einem großen Event aus, sollte der Wettergott mitspielen. „Da wird viel los sein“, ist sich der Coach des SV Hohenfurch sicher. Da die Ortschaften alle nur einen Katzensprung voneinander entfernt liegen, wird sich viel Volk auf dem Weg machen, um Zeuge beim Nachbarschaftsduell zu sein, bei dem der eine (Hohenfurch) um den Verbleib und der andere (Burggen/Bernbeuren) um den Aufstieg in die Kreisliga kämpft. „Da wird jede Mannschaft lautstark unterstützt“, prognostiziert Hindelang. „Das wird ein Spektakel.“

Nicht nur die Schatzmeister der beiden Vereine dürfen sich die Hände reiben bei der Aussicht auf eine satte Einnahme. Die ganze Region am Lech darf sich auf zwei Teams freuen, die in der abgelaufenen Saison zahlreiche Liebhaber gewonnen haben. Burggen/Bernbeuren mauserte sich in der Kreisklasse innerhalb von kürzester Zeit von einem Abstiegskandidaten zu einem Aufstiegsaspiranten. Einen großen Beitrag dazu leistete Daniel Hindelang. Mit seiner Verpflichtung gewannen die Verantwortlichen den idealen Trainer, der die vor allem die jungen Spieler im Kader auf eine neue Entwicklungsstufe brachte. „Die Mannschaft ist top, die Charaktere sind top, die Jungs haben Spaß“, gibt Hindelang das Kompliment gleich weiter.

Hohenfurch hat in Kreisliga Ziel erreicht

Gelaufen ist es auch für den SV Hohenfurch. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gewöhnte sich der Aufsteiger schnell an das Niveau in der Kreisliga. Die Elf von Christopher Resch bestach besonders durch ungeheure Moral und Charakterstärke. Ihr Pech war jedoch, dass sie den Aufstieg in einem Jahr schaffte, in dem zwei Vereine direkt aus der Liga absteigen und vier weitere in die Relegation gehen müssen. Unter normalen Umständen hätte der zwölfte Tabellenplatz am Ende zum Verbleib in der Liga gereicht. „Wir haben unser Maximalziel erreicht“, zog Resch daher ein positives Fazit. „Wir wollten in die Relegation.“

Nun treffen mit ihm und Hindelang zwei Trainerkollegen aufeinander, die sich seit ihren gemeinsamen Tagen bei der SpVgg Kaufbeuren kennen und schätzen. „Was Chris aus Hohenfurch herausgeholt hat, ist überragend“, würdigt der TSV- Coach seinen Spezl. Beobachtet hat er das Team seines Freundes aber nicht. Für ihn bedeutet das keinen Nachteil, im Gegenteil. „Wir werden genauso spielen, wie wir sonst immer gespielt haben“, kündigt er an. Was das bedeutet, ist Resch bewusst. Auch wenn Hindelang die Relegation als „Bonus“ bezeichnet, erwartet Resch, dass der Rivale alles zum Einsatz bringen wird, um den völlig unerwarteten Aufstieg zu schaffen. Alles andere käme für ihn schon sehr überraschend. „Daniel genießt schon einen guten Ruf“, hat er festgestellt.

Beide können aus dem Vollen schöpfen

Bleibt nur noch abzuwarten, wie die zwei Mannschaften mit der erhofften Top-Kulisse und dem Druck klarkommen. Bis auf die Langzeitverletzten können beide personell aus dem Vollen schöpfen. „Wir haben uns in den vergangenen Spielen gutes Selbstvertrauen geholt“, sieht Resch seine Kicker hervorragend präpariert für die Begegnung mit dem Landkreisrivalen. Das kann Hindelang auch von seiner Elf behaupten. „Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben eine geile Saison gespielt. Wir haben keinen Druck.“ Es ist also alles angerichtet für ein echtes Fußballfest.