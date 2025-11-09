Jubelstürme beim SSV Jahn, dem im Regensburger Nebel ein Husarenstück gelingt. – Foto: Imago Images

Festtag im Jahnstadion: SSV Jahn zerlegt 1860 München Regensburger feiern vor ausverkauftem Haus einen auch in der Höhe verdienten 4:0-Heimsieg Verlinkte Inhalte 3. Liga SSV Jahn TSV 1860

Was für ein Abend für den SSV Jahn. Was für ein Abend im mit gut 15000 Zuschauern ausverkauften Regensburger Jahnstadion. Auch ohne ihren gesperrten Cheftrainer Michael Wimmer, lieferten die Hausherren am Sonntag eine ganz starke Mannschaftsleistung ab. Mit 4:0 (1:0) gewann der wie entfesselt aufspielende Jahn sein Heimspiel gegen einen desolaten TSV 1860 München, der völlig von der Rolle war. Der Sieg war auch in dieser Höhe absolut verdient. Lucas Hermes (32. Minute), Leopold Wurm (75.), Noel Eichinger (80./Foulelfmeter) und Philipp Müller (86.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Für den Jahn sind es drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga. Löwen-Trainer Markus Kauczinski ging anschließend mit seinem Team hart ins Gesicht.

Die Oberpfälzer lieferten eine bärenstarke erste Halbzeit ab, starteten druckvoll in die Partie. Benedikt Bauer traf in der 10. Minute die Latte, ehe Hermes (32.) mit einem Schlenzer ins linke Eck die verdiente Führung für Jahn erzielte. Nach der Pause dominierten die Gastgeber weiter die Partie. Wurm (75.) schob den Ball nach einer verlängerten Ecke aus kurzer Distanz zum 2:0 über die Linie. Kurz darauf sorgte Noel Eichinger (80.) durch einen verwandelten Foulelfmeter für die Vorentscheidung. Philipp Müller (86.) machte nach einem feinen Pass von Adrian Fein das Debakel für die Münchner Löwen perfekt. Hier geht's zu den Liveticker-Highlights des Spiels...









Munier Raychouni (Co-Trainer SSV Jahn Regensburg): „Wir sind gut in die erste Halbzeit gekommen, haben uns viele Torchancen kreiert und uns mit dem Tor belohnen können. Der Start der zweiten Halbzeit war suboptimal, mit einem Münchner Lattenschuss nach einer brandgefährlichen Ecke. Hier hätte sich das Spiel drehen können. Aus dieser schwierigen Phase sind wir gut rausgekommen, haben uns dann wieder mit guten Offensivaktionen belohnen können und die Tore gemacht. Ein verdienter Sieg. Man sieht, dass wir uns als Mannschaft immer weiter entwickeln.“



Markus Kauczinski (Trainer TSV 1860 München): „Ich muss mit den Worten ringen. Der Sieg war in dieser Höhe verdient und hätte wahrscheinlich noch höher ausfallen können. Alles was man für ein Derby braucht, haben wir heute nicht geliefert. Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute in allen Bereichen unterlegen. Was das Fußballerische, aber auch das Kämpferische und die Basics angeht, waren wir überhaupt nicht vorhanden. Wir haben zu keinem Zeitpunkt ins Spiel gefunden, waren zu keinem Zeitpunkt auf Augenhöhe. Wir hatten uns in den letzten Wochen einiges aufgebaut, was wir heute wieder umgeworfen haben. Das tut weh, das muss ich erstmal verdauen.“





Alles auf einen Blick:



SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Benedikt Saller (69. Philipp Müller), Robin Ziegele (50. Leo Mätzler), Leopold Wurm, Benedikt Bauer, Felix Strauss, Noel Eichinger, Sebastian Stolze (69. Oscar Schönfelder), Adrian Fein, Eric Hottmann, Lucas Hermes (89. Dejan Galjen)

TSV 1860 München: Thomas Dähne, Max Reinthaler, Sean Dulic, Clemens Lippmann (76. Maximilian Wolfram), Siemen Voet (90. Lasse Faßmann), Marvin Rittmüller, David Philipp (76. Patrick Hobsch), Thore Jacobsen, Max Christiansen (46. Philipp Maier), Kevin Volland (46. Florian Niederlechner), Sigurd Haugen

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover) - Zuschauer: 15210 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Lucas Hermes (32.), 2:0 Leopold Wurm (75.), 3:0 Noel Eichinger (80.), 4:0 Philipp Müller (86.)