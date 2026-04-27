Festkommers eröffnet Jubiläumsjahr: 100 Jahre SV Concordia Weyer

100 Jahre Rot und Blau – 100 Jahre SV Concordia Weyer - Mit einem feierlichen Festkommers in der Bürgerhalle wurde am gestrigen Samstag das Jubiläumsjahr des SV Concordia Weyer offiziell eröffnet. Zahlreiche Gäste aus Politik, Sport und dem Dorfleben waren der Einladung gefolgt, um gemeinsam auf ein Jahrhundert Vereinsgeschichte zurückzublicken und den Auftakt dieses besonderen Jubiläums gebührend zu feiern.

Musikalisch wurde der Abend vom Musikverein Harmonie Weyer gestaltet, der mit seinen Vorträgen den Festkommers eröffnete und immer wieder zwischen den Programmpunkten für eine feierliche Atmosphäre sorgte. Durch das Programm führte souverän René Wassong, der die Gäste charmant durch den Abend begleitete.

Seit 1926 steht der SV Concordia Weyer für Leidenschaft, Zusammenhalt und gelebte Dorfgemeinschaft. Generationen von Spielerinnen und Spielern, Trainerinnen und Trainern sowie unzählige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben mit großem Engagement und Herzblut die Geschichte des Vereins geprägt. Was einst auf einfachen Wiesen begann, ist heute eine lebendige sportliche Heimat für Jung und Alt. „100 Jahre Concordia – Tradition bewahren, Zukunft gestalten. Seit 1926“ – so steht es treffend auf der Rückseite der Festschrift zum Jubiläum .

Auch auf Verbandsebene wurde das Jubiläum gewürdigt: Stellvertretend überreichten Nicole Kinzig und Nico Knöfel vom FVM-Kreisvorstand im Namen des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) sowie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verschiedene Auszeichnungen und eine Ehrenplakette des DFB.

Der 1. Vorsitzende Jürgen Wassong blickte in seiner Ansprache auf die bewegte Geschichte des Vereins zurück und wagte zugleich einen Ausblick in die Zukunft. Mit sichtbarem Stolz hob er hervor, was über Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurde und welche Bedeutung der Verein bis heute für das Dorfleben hat.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Rede des Schirmherrn des Jubiläums, Landrat Markus Ramers. Als leidenschaftlicher Fußballer und Fußballfan betonte er seine persönliche Verbundenheit zum Sport und würdigte die wichtige Rolle, die Vereine wie die Concordia für den gesellschaftlichen Zusammenhalt spielen.

Im Rahmen des Festkommers wurden zudem zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue und ihr besonderes Engagement ausgezeichnet – sowohl durch den Verband als auch durch den Verein selbst. Diese Ehrungen machten einmal mehr deutlich, dass der Erfolg der Concordia vor allem auf dem Einsatz vieler engagierter Menschen basiert. Insgesamt erhielten 23 Mitglieder die Ehrennadel der SV Concordia in Silber sowie 9 Mitglieder die Ehrennadel in Gold. Darüber hinaus wurden auf Verbandsebene 3 Verdienstnadeln des FVM in Silber und 1 in Gold verliehen. Zusätzlich erhielten 2 Mitglieder die FVM-Ehrennadel in Silber sowie 2 in Gold. Als besondere Auszeichnung wurde zudem 1 DFB-Ehrennadel in Gold verliehen.

In Vertretung des Bürgermeisters der Stadt Mechernich, Michael Fingel, der sich im wohlverdienten Urlaub befand, überbrachte sein Stellvertreter Peter Kronenberg die Glückwünsche der Stadt und würdigte das langjährige und engagierte Wirken des Vereins.

Ein besonderes Geschenk überreichte das Vereinskartell Weyer zum 100-jährigen Bestehen: Eine handgefertigte Bank mit Hinweis auf das Jubiläum wird künftig am Sportpark am Weyerstein zum Verweilen einladen und so dauerhaft an dieses besondere Vereinsjubiläum erinnern.

Auch kulinarisch gab es eine Premiere, die bei den Gästen großen Anklang fand: Erstmals wurde der Jubiläumswein des SV Concordia Weyer angeboten. Der 2023er Riesling vom Weingut Amlinger & Sohn wird den Verein durch das gesamte Jubiläumsjahr begleiten und sicherlich noch auf vielen Veranstaltungen für gesellige Momente sorgen.

Zum Abschluss richtete Ortsbürgermeister Björn Wassong das Wort an die Gäste. Er stellte die besondere Bedeutung des SV Concordia Weyer für das Dorf heraus und betonte, dass der Verein weit mehr sei als nur ein Sportverein – er sei ein zentraler Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens und ein Ort, an dem Gemeinschaft gelebt wird. Gleichzeitig dankte er allen, die sich in den vergangenen Jahrzehnten für die Concordia eingesetzt haben und auch in Zukunft mithelfen werden, den Verein stark und lebendig zu halten.

Der Festkommers bildete damit einen würdigen Auftakt für das Jubiläumsjahr – ein Abend voller Erinnerungen, Anerkennung und Vorfreude auf das, was noch kommt. ❤️💙