Festklammern an den letzten Strohhalmen

– Foto: Sascha Drenth

Nach der Niederlage gegen Sudweyhe steht Heiligenfelde erneut unter Druck. In Leese zählt jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

Trainer Pascal Witt macht die Ausgangslage deutlich: „Es wird für uns ein sehr schweres Spiel. Im Hinspiel haben wir eine deutliche Niederlage kassiert, dafür wollen wir uns revanchieren und uns an den letzten Strohhalmen festklammern, die noch da sind.“

Für den SV Heiligenfelde geht es am 25. Spieltag weiter um nicht weniger als die letzten Chancen im Abstiegskampf. Die Aufgabe beim TuS Leese 1912 wird dabei zur nächsten Bewährungsprobe.

Die Tabellensituation spricht eine klare Sprache. Heiligenfelde rangiert mit 14 Punkten auf dem vorletzten Platz, während Leese als Aufsteiger im gesicherten Mittelfeld steht. Dennoch sieht Witt noch Möglichkeiten: „Aktuell ist Drakenburg auch nicht gut in Form, das bedeutet, es sind noch Chancen da, an die zu diesem Zeitpunkt vermutlich keiner mehr geglaubt hat. Dementsprechend müssen wir diese Strohhalme jetzt ergreifen, wenn wir noch eine Chance haben wollen.“

Die Gastgeber präsentierten sich zuletzt stabil und trennten sich am vergangenen Spieltag mit 1:1 von SV Brigitta-Elwerath Steimbke. Heiligenfelde hingegen musste sich TuS Sudweyhe mit 0:2 geschlagen geben.

Witt erwartet einen konstanten Gegner: „Dafür müssen wir gegen einen sehr guten Aufsteiger, der sehr konstant spielt, eine gute Leistung zeigen – gegen den Ball und vor allem mit dem Ball. Der Gegner ist sehr konstant in seinen Leistungen, hat ein ausgeglichenes Torverhältnis über die Saison und ist insgesamt ein sehr guter Aufsteiger.“

Besonders im Offensivbereich sieht der Trainer Gefahren: „Offensiv haben sie mit Meinking einen Ausnahmestürmer in ihren Reihen, das ist natürlich sehr gefährlich für uns.“

Hinzu kommen personelle Probleme: „Mit Tristan Godesberg und Tobias Heinsen brechen uns zudem zwei Startelfkandidaten weg.“

Trotz der schwierigen Voraussetzungen bleibt der Anspruch klar: „Nichtsdestotrotz müssen wir die letzten Strohhalme nutzen, alles reinschmeißen und versuchen zu punkten. Dann schauen wir, was am Ende dabei herauskommt.“