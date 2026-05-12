Feste Größen: SpVgg Bayern Hof verabschiedet Sextett

Maximilian Weiß (Mitte) war absoluter Stammspieler beim ehemaligen Zweitligisten. – Foto: Mario Wiedel

Die SpVgg Bayern Hof hat vor dem letzten Heimspiel der Bayernliga-Saison 2025/2026 gegen den TSV Neudrossenfeld mehrere Spieler und Funktionäre offiziell verabschiedet. Torwarttrainer Michal Kycek, Torwart Lukas Kycek sowie die Spieler Maximilian Weiß, Max Hertel, Marwin Göldner und Toni Wunderlich laufen künftig nicht mehr in Hofer Farben auf. Darüber informiert der oberfränkische Bayernligisten im Rahmen einer Pressemitteilung.

Michal Kycek war insgesamt neun Jahre Teil der Hofer Bayern und in dieser Zeit vor allem als Torwarttrainer im Nachwuchs- und Herrenbereich tätig. Zudem unterstützte er zeitweise auch das Trainerteam der ersten Mannschaft als Co-Trainer. Über viele Jahre hinweg begleitete er zahlreiche Torhüter auf ihrem sportlichen Weg und war der Information zufolge innerhalb des Vereins für seine ruhige, loyale und teamorientierte Art geschätzt.

Gemeinsam mit ihm wurde auch sein Sohn Lukas Kycek verabschiedet. Der Torhüter stand in den vergangenen drei Spielzeiten mehr als 60 Mal für die Hofer Bayern zwischen den Pfosten.

Bereits seit Sommer 2022 trug Maximilian Weiß das Trikot der Hofer Bayern. Der Mittelfeldspieler war damals vom TSV Großbardorf auf die Grüne Au gewechselt und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe im Bayernliga-Team. Insgesamt absolvierte der 27-Jährige 122 Pflichtspiele für Bayern Hof und erzielte dabei 25 Tore. Weiß verlässt den Verein aus beruflichen Gründen nach dem Abschluss seines Studiums.