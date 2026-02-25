Feste Größe im Mittelfeld

– Foto: MARCO LANDAUS BILDER, Jan Gund

Der TSV Wolfsanger setzt seine Personalplanung über das Saisonende hinaus fort und hat die nächste wichtige Zusage aus dem Zentrum: Kevin Richter hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Der Verein bezeichnet den 28-Jährigen in den sozialen Medien als „feste Größe“ – ein Hinweis darauf, welchen Stellenwert Richter im Mittelfeld der „Wölfe“ besitzt.

Richter steht für Stabilität, Struktur und Präsenz, genau jene Qualitäten, die in der Gruppenliga oft den Unterschied ausmachen. Dass Wolfsanger ihn langfristig hält, passt zur Linie der vergangenen Wochen: Erst kürzlich hatte bereits Mika Holzhauer bis 2027 verlängert und wird vom Klub als „Motor im Mittelfeld“ herausgestellt.

Mit den Verlängerungen im Zentrum untermauert Wolfsanger den Kurs, den Verein und Mannschaft über Kontinuität weiterzuentwickeln – mit einem Gerüst, das zusammenbleibt und sportlich wie personell Planungssicherheit schafft.