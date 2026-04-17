"Fest entschlossen" zu den drei Punkten - SVG reist nach Wolfenbüttel

Am morgigen Samstag trifft die SVG Göttingen auf den BV Germania Wolfenbüttel. Ein Duell zwischen Platz sechs und Platz 14, das trotz klarer Tabellenkonstellation einiges an Brisanz mit sich bringt.
SVG-Trainer Nils Reutter warnt eindringlich vor dem Gegner: „Ich bin mir sicher die Gastgeber glauben noch an ihre Minimalchance, den Klassenerhalt zu schaffen, und das allein macht sie gefährlich.“ Gerade die Heimstärke der Wolfenbütteler spielt dabei eine wichtige Rolle, denn alle bisherigen Punkte wurden im eigenen Stadion geholt.
Trotz der Favoritenrolle geht Göttingen mit Respekt in die Partie: „Obwohl wir tabellarisch favorisiert sind, sind wir gewarnt. Wolfenbüttel hat in der Vergangenheit bereits einige ‚größere‘ Teams im heimischen Stadion überrascht.“
Entsprechend klar ist die Herangehensweise: „Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere beste Leistung abrufen.“ Die Vorbereitung stimmt optimistisch: „Wir sind bestens vorbereitet und fest entschlossen, die DREI Punkte zu holen, denn dieses Spiel ist entscheidend, bevor wir in die nächsten Wochen gegen die Spitzenteams der Liga gehen.“
Für die SVG hat das Spiel auch mit Blick auf die kommenden Wochen eine große Bedeutung. Reutter bringt es deutlich auf den Punkt: „Es gilt: Entweder mit Rückenwind in die Wochen der Wahrheit oder durch einen Dämpfer das aufgebaute Selbstvertrauen selbst zu zerstören.“ Ein Szenario will er dabei unbedingt vermeiden: „Zweiteres davon wissen wir zu verhindern und werden wir verhindern. Koste es was es wolle.“
Das Hinspiel konnte die SVG knapp mit 2:1 für sich entscheiden. Nun soll auch auswärts der nächste wichtige Schritt folgen.
Anpfiff ist am morgigen Samstag um 18.30 Uhr.