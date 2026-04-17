"Fest entschlossen" zu den drei Punkten - SVG reist nach Wolfenbüttel

– Foto: Angelo Wiesner

Am morgigen Samstag trifft die SVG Göttingen auf den BV Germania Wolfenbüttel. Ein Duell zwischen Platz sechs und Platz 14, das trotz klarer Tabellenkonstellation einiges an Brisanz mit sich bringt.

SVG-Trainer Nils Reutter warnt eindringlich vor dem Gegner: „Ich bin mir sicher die Gastgeber glauben noch an ihre Minimalchance, den Klassenerhalt zu schaffen, und das allein macht sie gefährlich.“ Gerade die Heimstärke der Wolfenbütteler spielt dabei eine wichtige Rolle, denn alle bisherigen Punkte wurden im eigenen Stadion geholt.

Trotz der Favoritenrolle geht Göttingen mit Respekt in die Partie: „Obwohl wir tabellarisch favorisiert sind, sind wir gewarnt. Wolfenbüttel hat in der Vergangenheit bereits einige ‚größere‘ Teams im heimischen Stadion überrascht.“ Entsprechend klar ist die Herangehensweise: „Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere beste Leistung abrufen.“ Die Vorbereitung stimmt optimistisch: „Wir sind bestens vorbereitet und fest entschlossen, die DREI Punkte zu holen, denn dieses Spiel ist entscheidend, bevor wir in die nächsten Wochen gegen die Spitzenteams der Liga gehen.“