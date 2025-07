Ferydoon Zandi verstärkt Trainerstab des VfL Osnabrück

Zandi absolvierte in seiner aktiven Laufbahn 55 Bundesligaspiele für den SC Freiburg und den 1. FC Kaiserslautern und wurde zudem 29-mal für die iranische Nationalmannschaft eingesetzt. Nach seiner Karriere als Profi schlug er die Trainerlaufbahn ein: Vier Jahre lang arbeitete er als Co-Trainer der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli, wo er zuvor bereits bei der U17 hospitiert hatte – unter Chefcoach Timo Schultz, mit dem ihn zudem eine langjährige Verbindung aus gemeinsamen Auswahlzeiten in Ostfriesland verbindet.

Seine Trainerlaufbahn führte ihn weiter nach Dresden, wo er von 2020 bis 2022 als Co-Trainer bei Dynamo Dresden tätig war. Zuletzt stand er als Cheftrainer der U19 beim Lusail SC in Katar unter Vertrag. Auch als Spieler zog es Zandi über nationale Grenzen hinaus – nach Stationen in Deutschland spielte er unter anderem in Zypern, im Iran und in Katar.