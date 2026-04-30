Ferris Freiwald tippt den 28.Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 28.Spieltag tippt Ferris Freiwald vom SC Staaken

1. FC Wilmersdorf - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin Schönes Topspiel, ich denke es wird sehr ausgeglichen sein. Beide Mannschaften schenken sich nichts ⚽ mein Tipp: 1:1

SFC Stern 1900 - TSV Rudow Berlin Wieder eine sehr ausgeglichene Partie, wo alles passieren kann. ⚽ mein Tipp: 2:2

Füchse Berlin - Berlin Türkspor Ein schweres Spiel für Füchse, aber sie werden zuhause völlig verdient die Meisterschaft klar machen ⚽ mein Tipp: 3:2

SV Empor Berlin - SV BW Hohen Neuendorf

Empor sehr formstark momentan, gehen mit breiter Brust in dieses Match.

⚽ mein Tipp: 2:1

SC Charlottenburg - SSC Südwest 1947

SCC hat sein Formtief im letzten Spiel besiegt und kann zuhause wieder punkten.

⚽ mein Tipp: 2:0

Frohnauer SC 1946 - VfB Fortuna Biesdorf

Frohnau hat lange nicht gewonnen. Auch wenn es bei Frohnau immer unangenehm ist, ist Biesdorf aktuell ein bisschen erfolgreicher.

⚽ mein Tipp: 1:3

Berliner SC - VSG Altglienicke II

Beide Mannschaften nicht gut drauf, aber BSC nutzt den Heimvorteil.

⚽ mein Tipp: 3:1

Polar Pinguin Berlin - FSV Spandauer Kickers

SpaKi spielt eine sehr schlechte Rückrunde, allerdings müssen sie wieder Punkte holen um nicht ganz unten rein zu rutschen.

⚽ mein Tipp: 2:4

TSV Mariendorf 1897 - SC Staaken

Das wird ein hartes Stück Arbeit für uns auswärts auf Rasen. Mariendorf war im Hinspiel gegen uns stark.

⚽ mein Tipp: 1:2

Ferris Freiwald

SC Staaken

Berlin-Liga