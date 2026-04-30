Ferris Freiwald tippt den 28.Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 28.Spieltag tippt Ferris Freiwald vom SC Staaken
1. FC Wilmersdorf - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Schönes Topspiel, ich denke es wird sehr ausgeglichen sein. Beide Mannschaften schenken sich nichts
⚽ mein Tipp: 1:1
Füchse Berlin - Berlin Türkspor
Ein schweres Spiel für Füchse, aber sie werden zuhause völlig verdient die Meisterschaft klar machen
⚽ mein Tipp: 3:2
SFC Stern 1900 - TSV Rudow Berlin
Wieder eine sehr ausgeglichene Partie, wo alles passieren kann.
⚽ mein Tipp: 2:2
SV Empor Berlin - SV BW Hohen Neuendorf
Empor sehr formstark momentan, gehen mit breiter Brust in dieses Match.
⚽ mein Tipp: 2:1
SC Charlottenburg - SSC Südwest 1947
SCC hat sein Formtief im letzten Spiel besiegt und kann zuhause wieder punkten.
⚽ mein Tipp: 2:0
Frohnauer SC 1946 - VfB Fortuna Biesdorf
Frohnau hat lange nicht gewonnen. Auch wenn es bei Frohnau immer unangenehm ist, ist Biesdorf aktuell ein bisschen erfolgreicher.
⚽ mein Tipp: 1:3
Berliner SC - VSG Altglienicke II
Beide Mannschaften nicht gut drauf, aber BSC nutzt den Heimvorteil.
⚽ mein Tipp: 3:1
Polar Pinguin Berlin - FSV Spandauer Kickers
SpaKi spielt eine sehr schlechte Rückrunde, allerdings müssen sie wieder Punkte holen um nicht ganz unten rein zu rutschen.
⚽ mein Tipp: 2:4
TSV Mariendorf 1897 - SC Staaken
Das wird ein hartes Stück Arbeit für uns auswärts auf Rasen. Mariendorf war im Hinspiel gegen uns stark.
⚽ mein Tipp: 1:2