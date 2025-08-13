Ferrari statt Fiat

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Mit einem beeindruckenden 10:0-Erfolg im zweiten Saisonspiel gegen den SV Riede II knüpfte die SG Elbetal II nahtlos an den 8:1-Auftaktsieg an – und mittendrin: Jannik „Jala“ Lang. Der 32-jährige offensive Mittelfeldspieler zeigte sich in Topform und sammelte in gut einer Stunde gleich acht Scorer-Punkte.
„Da unsere Gegner erstmals eine zweite Mannschaft ins Rennen schickten und vorher noch kein Saisonspiel absolviert hatten, war eine genaue Einschätzung schwer. Aber mit unserem starken Kader habe ich uns klar in der Favoritenrolle gesehen. Mit einem so hohen Ergebnis rechnet man vorher natürlich nicht – aber wir wussten, dass auf dem 9er Feld viel möglich ist“, erklärte Lang.
Von Beginn an dominierte Elbetal die Partie. „Wir hatten die volle Kontrolle, hinten fast nichts zugelassen und vorne gerade in der Anfangsphase eiskalt abgeschlossen“, so Lang, der seinen eigenen Auftritt nicht als Zufall sieht: „Ich habe mein Training umgestellt, lege mehr Wert auf Regeneration und wollte meinem Trainer zeigen, dass man einen Ferrari nicht wie einen Fiat fährt – nachdem ich letzte Woche erstmal auf der Bank Platz nehmen durfte.“
Auch abseits des Platzes lief es rund: „Mit Kaltgetränken wurden wir vom SV Riede bestens versorgt, da mussten wir uns um nichts kümmern.“ Sportlich blickt der erfahrene Mittelfeldmann, der in Elbenberg das Fußball-ABC lernte, dennoch realistisch in die Zukunft: „Einige Verletzungen haben Spuren hinterlassen, mein Ziel ist es, schmerzfrei durch die Saison zu kommen. Aber wenn Luka Modrić mit 33 noch den Ballon d’Or gewinnen konnte, ist mein Alter vielleicht genau richtig, um am Saisonende in der FuPa-Elf des Jahres zu stehen.“