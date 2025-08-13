– Foto: Martin Grede

Ferrari statt Fiat Jannik Lang glänzt beim 10:0-Erfolg der SG Elbetal II Verlinkte Inhalte Kreisliga C Hof-Wolf Elbetal II Jannik Lang

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐. Mit einem beeindruckenden 10:0-Erfolg im zweiten Saisonspiel gegen den SV Riede II knüpfte die SG Elbetal II nahtlos an den 8:1-Auftaktsieg an – und mittendrin: Jannik „Jala“ Lang. Der 32-jährige offensive Mittelfeldspieler zeigte sich in Topform und sammelte in gut einer Stunde gleich acht Scorer-Punkte.

So., 10.08.2025, 13:00 Uhr SV Riede SV Riede II SG Elbetal Elbetal II 0 10 Abpfiff „Da unsere Gegner erstmals eine zweite Mannschaft ins Rennen schickten und vorher noch kein Saisonspiel absolviert hatten, war eine genaue Einschätzung schwer. Aber mit unserem starken Kader habe ich uns klar in der Favoritenrolle gesehen. Mit einem so hohen Ergebnis rechnet man vorher natürlich nicht – aber wir wussten, dass auf dem 9er Feld viel möglich ist“, erklärte Lang.