Ferntriell um Rang zwei

Ohne Punkte trat der FC Östringen II die kurze Heimreise aus Mingolsheim an. „Eine unnötige, weil vermeidbare Niederlage steht am Ende gegen Mingolsheim auf der Ergebnistafel. Zu Beginn des Spiel brauchten wir etwa zehn Minuten, um ins Spiel reinzufinden und uns auf das gezielte Kombinationsspiel von Mingolsheim entsprechend einzustellen. Im Verlauf der ersten Halbzeit kamen wir dann immer besser ins Spiel und konnten uns auch die ein oder andere Chance erarbeiten. Unser großes Manko ist aktuell, dass wir uns die sich ergebenden Chancen nicht nutzen. Ein Lattentreffer und ein Freilauf hätten den Führungstreffer bedeuten müssen. Und so kommt es, wie es aktuell öfter kommt: Durch eine Schläfrigkeit bei einem Mingolsheimer Eckball darf der Gegner ungehindert den Ball einschieben. Eine weitere Fehlerkette führte dann zum zweiten Gegentreffer“, sagte Jens Knaus, hob allerdings auch positive Aspekte hervor: „Ein großes Kompliment gilt der Mannschaft dennoch, die insgesamt gewillt war, das Spiel erfolgreich zu gestalten und auch nach den Gegentreffern weiter nach vorne gespielt hat, um noch etwas zählbares mitzunehmen. So kam dann unser junges Nachwuchstalent Ronay Güzel zu seinem Premierentreffer im Herrenbereich. Hinzu kommt das Startelfcomeback von Avid Becker nach langer Verletzungspause und behutsamen Aufbau. Jeder in der Mannschaft freut sich sehr mit ihm! Und dann hat unser Torwart Joshua Strauß seinen absolut verdienten ersten Startelfeinsatz gefeiert und hat mehrere Male im Spiel seine große Klasse gezeigt. Es gibt also trotz der aktuellen Phase mit Ergebnisschwäche auch genügend positive Aspekte, die wir als zweite Mannschaft des FC Östringen in der Kreisliga richtig einordnen zu wissen.“

Punkte will Knaus gegen Karlsdorf holen: „Wir werden uns unser Glück weiter erarbeiten, dazu haben wir am kommenden Sonntag auch gleich die Möglichkeit gegen Karlsdorf. Dafür müssen wir es als Mannschaft wieder schaffen, über 90 Minuten gemeinsam zu verteidigen und auf der anderen Seite unsere Chancen konsequent zu nutzen. Gemeinsam mit unseren treuen Fans werden wir am Sonntag alles reinwerfen, um die drei Punkte auf dem Waldbuckel zu behalten.“

Sehr wichtige Punkte fuhr der FC Karlsdorf gegen Flehingen ein. „Wir haben die Anfangsphase komplett verschlafen. Wir waren immer zu spät in den Aktionen und so konnte Flehingen in Führung gehen. Nach kleinen taktischen Anpassungen waren wir besser im Spiel, konnten so auch schnell ausgleichen und vor der Halbzeit sogar auf 2:1 stellen. In Halbzeit zwei konnten wir leider nicht mehr an die spielerische Leistung anknüpfen. Wir schafften es kaum für Entlastung zu sorgen und waren so pausenlos in der Defensive gefordert. Meine Mannschaft konnte das knappe Ergebnis letztendlich über die Zeit retten. Ganz wichtiger Sieg im Abstiegskampf“, atmete Maximilian Löchner erleichtert auf.

Nachlegen will er jetzt in Östringen: „Als Nächstes sind wir in Östringen gefordert. Ziel ist es, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Dafür müssen wir als Team erneut ans absolute Limit gehen.“

PROGNOSE:

Die Punkte gehen nach Karlsdorf.