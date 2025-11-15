Fernsehkameras begleiten Duell der DJK Gnadental mit dem SC Kapellen

Darüber vergisst er allerdings nicht den viel wichtigeren Auftrag, nämlich Punkte für den Klassenverbleib einzusammeln. „16 Punkte nach 13 Spieltagen hören sich gar nicht so schlecht an. Aber wenn die Konstellation so ist, dass du damit auf einem Abstiegsplatz stehst, ist das nicht so besonders.“ Die zurückliegenden Partien haben ihm indes gezeigt: „Solingen-Wald sehe ich über 34 Spieltage schon weit vorne. Aber gegen alle anderen Mannschaften ist für uns immer was drin.“

Kapellen kämpft am anderen Ende der Tabelle um den Anschluss, hat darum am Sonntag keine Geschenke im Gepäck. Für Ferber, von Juli 2014 bis zum Frühjahr 2018 sogar vier Jahr als Trainer in Gnadental unter Vertrag, ist der Fall klar: „Unser Verhältnis ist überragend, aber das ist ein Lokalderby. Das willst du unter keinen Umständen verlieren. Freundschaft ist die eine Sache – am Sonntag aber gibt’s für uns nur Kapellen.“