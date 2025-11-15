Fernsehkameras begleiten Duell der DJK Gnadental mit dem SC Kapellen

Am Montag hatte der als Trainer für den Landesligisten verantwortliche Sebastian Michalsky eine Sprachnachricht auf seinem Handy, in der sich sein für den SC Kapellen zuständiger Kollege Lennart Ingmann erkundigte, was er ihm über den nächsten Gegner seiner Schützlinge sagen könne. Ein Spaßvogel, denn am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) treffen die beiden dem Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss angehörenden Klubs am Nixhütter Weg im direkten Duell aufeinander.
Die lustige Geschichte zeigt, wie gut das Verhältnis der beiden Vereine, aus denen nur für die Spiele in der Liga und am 26. November im Kreispokal Rivalen werden, tatsächlich ist. „Ich tausche mich normalerweise mit Lenni immer über den nächsten Gegner aus“, sagt Michalsky, der in seinem Kader in Stephan Wanneck, Nico Bayer, Maurice Girke, Co-Trainer Andrej Hildenberg und dem zurzeit verletzten Marco Czempik jede Menge auch schon in Kapellen engagiertes Personal vereint.
Maik Ferber wiederum trug das Trikot der DJK, bevor er nach Kapellen zurückkehrte. Dort ist sein Vater Jörg Ferber als Sportlicher Leiter im Einsatz. In gleicher Funktion arbeitete er vorher in Gnadental. „Sebastian hatte mich gefragt, ob ich ihm helfen kann“, erinnert er sich. „Ich kenne seine Eltern und ihn, da hatte er noch Windeln an.“ Die beiden sind Freunde. „Und er war bei uns sogar mal als Trainer im Gespräch“, verrät Ferber. „Er ist ein Trainertalent. Und es wäre ja fahrlässig gewesen, ich hätte auf der Suche nach einem Trainer nicht mit ihm gesprochen.“
Weil sich die Vereine so nah sind, gibt es auch keine Geheimnisse mehr. „Wir wissen alles über Kapellen und Kapellen weiß alles über uns“, stellt Michalsky fest. Er sieht es als Ehre an, mit dem so lange übermächtigen SCK in einer Liga zu spielen. „Das ist ein Privileg. Auch darum ist das kein normales Spiel für uns.“ Außergewöhnlich ist die Partie freilich auch deshalb, weil der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Sonntag mit seinen Kameras anrückt. Denn der Gnadentaler Ibrahima Traoré ist Teil der Doku-Reihe: „Aus Liebe zum Spiel: Ex-Profis im Amateurfußball“. Als die Anfrage aus Hamburg gekommen sei, habe man sich ganz bewusst für dieses Spiel entschieden, sagt Michalsky, „weil das eine gute Gelegenheit ist, den Neusser Sport überregional ins Spotlight zu stellen.“
Darüber vergisst er allerdings nicht den viel wichtigeren Auftrag, nämlich Punkte für den Klassenverbleib einzusammeln. „16 Punkte nach 13 Spieltagen hören sich gar nicht so schlecht an. Aber wenn die Konstellation so ist, dass du damit auf einem Abstiegsplatz stehst, ist das nicht so besonders.“ Die zurückliegenden Partien haben ihm indes gezeigt: „Solingen-Wald sehe ich über 34 Spieltage schon weit vorne. Aber gegen alle anderen Mannschaften ist für uns immer was drin.“
Kapellen kämpft am anderen Ende der Tabelle um den Anschluss, hat darum am Sonntag keine Geschenke im Gepäck. Für Ferber, von Juli 2014 bis zum Frühjahr 2018 sogar vier Jahr als Trainer in Gnadental unter Vertrag, ist der Fall klar: „Unser Verhältnis ist überragend, aber das ist ein Lokalderby. Das willst du unter keinen Umständen verlieren. Freundschaft ist die eine Sache – am Sonntag aber gibt’s für uns nur Kapellen.“