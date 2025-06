Fernseh-Star und Youngster für den TuS Neetze

Mit den wenigsten erzielten Toren und den meisten Gegentoren stieg der TuS Neetze am Ende der abgelaufenen Landesliga-Saison verdient als Tabellenletzter ab. In der kommenden Saison muss man sich in der Bezirksliga erstmal wieder finden. Dafür stellte der Verein via Instagram nun die Neuzugänge vier und fünf vor..