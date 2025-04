Fernduelle überall: Friesdorf und Mondorf kämpfen um die Spitze

Wenn innerhalb von vier Tagen gleich zwei Pflichtspiele in der Liga sind, kann sich das Bild in der Tabelle ungewohnt schnell und ungewohnt stark verändern. Normalerweise war das an der Tabellenspitze von Staffel 2 der Bezirksliga bisher wenig der Fall. Zwar wechselte die Tabellenführung ab und an, die grundlegenden Namen blieben aber gleich. Im Fernduell heißt es nun für alle Beteiligten: Verlieren verboten!



Am Tag der Arbeit muss Blau-Weiß Friesdorf beim VfR Hangelar ran. Auf dem Papier keine besonders schwierige Aufgabe, zuletzt entpuppte sich der Tabellen-13. aber als Favoritenschreck, als er den SC Uckerath auswärts mit 2:1 besiegte. Gleichzeitig zeigte die 0:2-Niederlage von Friesdorf gegen den abstiegsbedrohten FSV Neunkirchen-Seelscheid II vor zwei Wochen, dass auch der Aufstiegsfavorit nicht immun gegen etwaige Ausrutscher ist. In Mondorf wird man das wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, schließlich übernahm der TuS wegen der besseren Tordifferenz so die Tabellenführung.

Morgen, 15:15 Uhr Marokkanischer SV Bonn MSV Bonn TuS Mondorf 1920 TuS Mondorf 15:15 PUSH



Genau diese Spitzenposition will der TuS Mondorf zuerst am Donnerstag und dann am Sonntag verteidigen. Genau wie Friesdorf, bekommt es der TuS zuerst mit einem Team aus dem Tabellenkeller zu tun. Der MSV Bonn hat sich am vergangenen Wochenende mit dem 3:2-Erfolg über Schlusslicht SV Beuel wieder Hoffnung im Abstiegskampf verschafft - übrigens zwei Punkte hinter Hangelar - und steht mit 24 Punkten knapp unter dem Strich. Die weiteren Spiele des 23. Spieltags