Fernduelle im Keller, Drei Duelle zweier Tabellennachbarn

– Foto: Friedhelm Brauner

Die Saison neigt sich dem Ende und während an der Spitze die Spannung raus ist, kann es im Keller noch sehr spannend werden. Wenden II, RSV Braunschweig und Olympia Braunschweig sind noch in der Verlosung. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Heute, 11:00 Uhr FC Wenden FC Wenden II SV Stöckheim SV Stöckheim 11:00 PUSH

Für den FC Wenden II geht es im Heimspiel gegen den SV Stöckheim noch um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Wenden steht drei Punkte über dem Strich, während Stöckheim den Klassenerhalt bereits sicher hat. Das Hinspiel gewann Stöckheim deutlich mit 7:2, beide Mannschaften holten zuletzt vier Punkte aus den vergangenen fünf Spielen.

Der SV Melverode-Heidberg empfängt mit dem TV Mascherode den Tabellenzweiten. Seit 2022 wartet Melverode auf einen Sieg gegen Mascherode. Viermal gewann der TVM, dreimal endeten die Duelle 2:2. Das Hinspiel entschied Mascherode mit 3:1 für sich.

Der bereits feststehende Meister VfB Rot-Weiß Braunschweig empfängt den RSV Braunschweig. Während Rot-Weiß die Saison entspannt zu Ende spielen kann, benötigt der RSV als Tabellen-13. dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Das Hinspiel gewann der Spitzenreiter mit 3:1. Die Gäste stehen drei Punkte hinter dem Strich.

Zwischen Lamme II und Lehndorf II kommt es zum direkten Duell der Tabellennachbarn auf den Plätzen neun und zehn. Lamme hat zwei Punkte Vorsprung, verlor allerdings das Hinspiel mit 1:4. Zuvor hatten die Germanen jedoch vier direkte Duelle in Folge gewonnen. Auch in der Rückrundentabelle liegen beide Teams mit jeweils 18 Punkten direkt nebeneinander auf Rang vier und fünf.

Heute, 15:00 Uhr SV Kralenriede Kralenriede TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B II 15:00 PUSH

Der SV Kralenriede trifft als Tabellendritter auf Vahdet Braunschweig II. Kralenriede kann seinen Tabellenplatz nicht mehr verlieren und stellt gemeinsam mit Meister Rot-Weiß die beste Mannschaft der Rückrunde. Das Hinspiel gewann Vahdet II mit 6:2, zuvor hatte allerdings viermal in Folge Kralenriede die Oberhand behalten. Vahdet kann tabellarisch noch auf Rang vier klettern.

Heute, 11:00 Uhr FT Braunschweig FT Braunschw II VfR Weddel VfR Weddel 11:00 PUSH

Zum Duell der Tabellennachbarn empfängt FT Braunschweig II den VfR Weddel. Die Freien Turner gehen als Vierter mit zwei Punkten Vorsprung in die Partie und gewannen das Hinspiel deutlich mit 7:1. In der Rückrundentabelle liegen beide Teams allerdings nur auf den Plätzen elf und zehn.

Heute, 13:00 Uhr HSC Leu Braunschweig HSC Leu SV Olympia Braunschweig SV Olympia 13:00 PUSH