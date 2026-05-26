Fernduell zwischen SpVgg. Gundelfingen/Wildtal und Freiburger FC

Archivbild – Foto: Daniel Thoma

Der Tabellenzweite SpVgg. Gundelfingen/Wildtal patzt erneut und verliert beim abstiegsbedrohten FC Waldkirch mit 1:2. Der Freiburger FC nutzt die Gelegenheit und verkürzt den Abstand auf einen Punkt.

Alexander Theobald, Freiburger FC: "Wir wollen da sein, sollte Gundelfingen patzen"

Während die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal in Waldkirch eine überraschende 1:2-Niederlage hinnehmen musste, feierte der Freiburger FC einen überzeugenden 4:0-Heimsieg über den FSV Rheinfelden. "Wir hatten viel Ballkontrolle, haben uns aber – wahrscheinlich wegen der Hitze – zu viele Fehler erlaubt", berichtete Trainer Alexander Theobald. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Beim Bahlinger SC stehen die Zeichen auf Abschied. Mohamed Ali Gasmi, der viele Jahre die zweite Mannschaft und zuletzt die A-Jugend in der Oberliga trainiert hat, bricht zu Saisonende die Zelte ab. "Es war eine großartige Zeit beim Bahlinger SC", erklärt er. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Bahlinger SC II feiert im letzten Heimspiel der Saison einen 4:2-Erfolg

Mit einem überzeugenden 4:2-Erfolg über Absteiger SV Blau-Weiß Waltershofen verabschiedete sich der Bahlinger SC II vom heimischen Publikum. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.