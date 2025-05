Fernduell zwischen Regen und Grafenau

Axel Dichtl (Trainer SpVgg Osterhofen): "Trotz des bitteren Abstiegs sind wir es unseren treuen Zuschauern schuldig, uns anständig aus der Liga zu verabschieden. Daher wollen wir gegen Regen eine ordentliche Leistung zeigen und nochmal etwas Zählbares auf die Habenseite bringen."Personalien: Die Defensivabteilung bleibt weiter ausgedünnt, unter anderem fehlen Routinier Matthias Lazar und Rascal Fischer.Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Aufgrund der Niederlage gegen Garham konnten wir unseren ersten Matchball nicht nutzen. Auch mit der gezeigten Leistung konnten wir nicht zufrieden sein. Nichtsdestotrotz haben wir den direkten Klassenerhalt in der eigenen Hand und wollen diesen auch aus eigener Kraft klar machen. Die Jungs wissen, worauf es ankommt und werden alles dafür geben, um sich auch nächste Saison in der Bezirksliga messen zu dürfen."

Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "In Obernzell haben wir leider wieder nur eine Hälfte richtig gut gespielt. Im zweiten Abschnitt haben wir das Spiel abgegeben, nachdem wir in Halbzeit eins die Kontrolle hatten. Jetzt wollen wir unbedingt mit einem guten Gefühl in die kurze Sommerpause gehen. Bei unserem Gegner geht es noch um sehr viel, aber unser Ziel ist ganz klar ein Heimsieg."Personalien: Marcel Steinbauer, Valentin Geiger und Tim Weinberger kehren in den Kader zurück. Weiterhin keine Optionen sind Robert Peter, Michael Wittenzellner, Korbinian Menacher und Fabian Schiller.Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Wir sind gut darin beraten, nur auf uns zu schauen, denn die Aufgabe in Ruhmannsfelden wird extrem schwierig. Zudem hoffen wir natürlich, dass sich Osterhofen gebührend verabschieden möchte und gegen Regen nochmal alles reinwirft."Personalien: Neben den Dauerpatienten sind auch Simon Raml und Benjamin Klose keine Optionen.Außerdem spielen: