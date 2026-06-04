Fernduell um Platz zwei: Wer schnappt sich das Landesliga-Ticket?

Wer hat am Ende die Nase vorn? Hannes Diekamp (li.) und Deutz 05 oder doch die DJK Südwest mit Trainer Daniel Errens (re.)?

Das packende Rennen um das verbleibende Landesliga-Ticket spitzt sich pünktlich zum großen Saisonfinale zu. Die Sportvereinigung Deutz 05 geht nach ihrem jüngsten Last-Minute-Erfolg zwar mit dem psychologischen Vorteil auf dem zweiten Tabellenplatz ins Rennen, wird von der formstarken Hürther Reserve im entscheidenden Endspiel aber gefordert. Gleichzeitig lauert die DJK Südwest Köln mit nur einem Punkt Rückstand im Hintergrund und brennt darauf, einen potenziellen Ausrutscher des Rivalen im Duell gegen Bergfried Leverkusen eiskalt auszunutzen. Während Deutz-Trainer Hannes Diekamp von seinen Jungs den ultimativen Fokus verlangt, um den Aufstieg aus eigener Kraft perfekt zu machen, hat Südwest-Coach Daniel Errens seine Mannschaft blitzschnell wieder in Angriffsstellung gebracht.

Letzter Akt unter alten Freunden: Frielingsdorf jagt Platz sechs gegen dezimierten TFC Der letzte Vorhang in der Bezirksliga Staffel 1 fällt! Zum Saisonfinale empfängt der SV Frielingsdorf den bereits feststehenden Absteiger Türkischer FC Köln. Während die Gastgeber nach dem jüngsten 3:2-Erfolg bei Rheinsüd Köln mit einem weiteren Dreier in der heimischen Oni-Arena noch auf den sechsten Tabellenplatz schielen, geht es für den TFC nach dem turbulenten 3:5 gegen Schwarz-Weiß Köln nur noch um einen anständigen Abschied aus der Bezirksliga.

Abschiede, Fan-Kulisse und die Jagd auf den Rückrunden-Abschluss Für Frielingsdorfs Trainer Andreas Dreiner steht am Sonntag der emotionale Charakter des Kehraus-Spiels im Vordergrund. Neben dem sportlichen Betrieb gilt es, verdiente Akteure gebührend in den Ruhestand oder zu neuen Ufern zu verabschieden. Dennoch fordert er von seiner Mannschaft vor der erhofften großen Zuschauerkulisse noch einmal die maximale Ernsthaftigkeit ein, um eine starke Halbserie zu veredeln. „Das ist unser letztes Heimspiel der Saison, in dessen Rahmen wir auch den einen oder anderen Akteur gebührend verabschieden werden. Wir freuen uns riesig auf dieses finale Meisterschaftsspiel. Sicherlich wird auch der eine oder andere Zuschauer den Weg in die Oni-Arena finden. Unser klares Ziel ist es, diese doch sehr zufriedenstellende Rückrunde mit einem Sieg zu beenden – und danach freuen wir uns dann alle auf die wohlverdiente Sommerpause.“

Trotz angekündigter Rotationen, um Spielern mit weniger Einsatzzeiten zu belohnen, verspricht Dreiner, dass es gegen den Tabellenfünfzehnten keine Geschenke geben wird. Er stellt sich auf einen wehrhaften Gast ein: „Ich denke, auch der TFC möchte sich trotz des feststehenden Abstiegs noch mal mit einem guten Gefühl aus der Saison verabschieden. Genau deshalb wollen wir im letzten Heimspiel noch mal alles rausholen. Wir werden die Gelegenheit zwar nutzen, um dem einen oder anderen noch mal verdiente Spielzeit zu geben, aber eines steht fest: Wir werden hier absolut nichts abschenken!“ Ramadani: Ein letzter Tanz auf der Felge und Fight gegen den „alten Freund“ Beim Türkischen FC Köln hat sich die personelle Situation auch zum Wochenende nicht entspannt. Trainer Hasan Ramadani muss erneut improvisieren und mit einem extrem dünnen Aufgebot zum SVF reisen. Aufgeben ist für den Coach nach dem starken, wenn auch unglücklichen Auftritt aus der Vorwoche aber absolut keine Option. Die Einstellung soll wieder zu einhundert Prozent stimmen. „Am Sonntag steht unser letztes Spiel auf dem Programm. Unser Kader ist leider immer noch extrem dünn besetzt, und da wird sich bis zum Wochenende auch nicht viel tun – es wird personell nichts mehr nachkommen. Nichtsdestotrotz wollen wir uns vernünftig aus der Liga verabschieden. Letzte Woche war die Einstellung absolut da. Das hat mir sehr gut gefallen und genau daran werden wir anknüpfen. Schon alleine, um es meinem alten Freund Andi Dreiner nicht so leicht zu machen, mit dem ich eine gemeinsame Zeit in Bergisch Gladbach hatte – ich freue mich sehr auf das Wiedersehen,“ so Ramadani. Der TDC-Coach hofft trotz der Belastungen der letzten Wochen auf ein offenes Visier und ein echtes Spektakel zum Abschluss, bevor es für alle Beteiligten in den wohlverdienten Urlaub geht: „Darüber hinaus wünsche ich uns allen ein tolles Spiel und dass wir anschließend alle mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen können. Es ist verdammt nicht einfach, aber wir werden absolut alles versuchen.“

So., 07.06.2026, 15:15 Uhr SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach Jan Wellem FC Rheinsüd Köln FC Rheinsüd 15:15 PUSH

Mallorca im Rückspiegel, Platz sechs im Visier Zum Abschluss der Spielzeit wartet noch einmal ein echtes Tabellennachbarschaftsduell im oberen Mittelfeld, wenn der SSV Jan Wellem den FC Rheinsüd Köln empfängt. Für beide Mannschaften verlief das vergangene Wochenende allerdings alles andere als nach Plan: Während die Gladbacher beim abstiegsbedrohten Germania Zündorf überraschend mit 1:4 unter die Räder kamen, gaben die Kölner Südstädter eine komfortable Führung gegen Frielingsdorf aus der Hand (2:3). Nun geht es im direkten Duell darum, die Spielzeit mit einem positiven Gefühl zu beenden und die jeweiligen Positionen – Rang vier für Jan Wellem und Rang sechs für Rheinsüd – über die Ziellinie zu retten. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Rheinsüd, die damals deutlich mit 3:0 die Oberhand behielten. Über den Umweg Wiedergutmachung an den Ballermann Bei den Gastgebern aus Bergisch Gladbach ist die Marschroute klar: Bloß nicht mit einer Enttäuschung im Gepäck in den Flieger steigen. Jan-Wellem-Trainer David Gsella nimmt seine Mannschaft nach den jüngsten Auftritten noch einmal in die Pflicht. Der sportliche Druck mag zwar raus sein, doch die Ehre und vor allem die anstehende Mannschaftstour dienen als ultimativer Motivationsschub. „Wir wollen diese Spielzeit natürlich unbedingt mit einem Sieg beenden. Dass wir uns dabei aber völlig anders präsentieren müssen als in den vergangenen beiden Partien, steht ganz klar außer Frage. Ich hoffe sehr, dass die Jungs das verinnerlicht haben und wir gemeinsam einen richtig guten Abschluss feiern können. Schließlich wollen wir am Sonntagabend alle mit einem hervorragenden Gefühl im Gepäck zur Mannschaftstour nach Mallorca aufbrechen.“ Dass der Kader pünktlich zum Juni-Abschluss personell mächtig angeschlagen ist, bereitet dem Coach zwar Kopfzerbrechen, entlockt ihm aber auch ein gewisses Schmunzeln: „Schauen wir also, dass wir am Sonntag noch mal ein starkes Ding hinlegen. Personell müssen wir zwar im Laufe der Woche erst mal gucken, wer überhaupt noch zur Verfügung steht – da wird es aktuell nämlich verdammt eng –, aber keine Sorge: Wir kriegen am Wochenende definitiv elf Mann auf den Platz!“ Ein letzter Tanz in bewährter Konstellation Auf der Gegenseite herrscht beim FC Rheinsüd Köln ebenfalls akuter Personalmangel, doch das Saisonziel steht felsenfest. Trainer Stefan Krämer schielt mit einem Auge auf die lauernde Konkurrenz im Nacken. Da Frielingsdorf den Kölnern dicht auf den Fersen liegt, ist Zählbares im Bergischen Pflicht. „Das ist der Abschluss einer langen und intensiven Saison. Mit Jan Wellem wartet zum Finale natürlich noch mal eine echte Hausnummer auf uns, aber ich würde den sechsten Tabellenplatz, den wir im Moment innehaben, zum Ende hin unheimlich gerne verteidigen. Ich denke, dafür müssen wir auch unbedingt punkten, weil uns noch zwei Teams im Nacken sitzen. Dementsprechend werden wir das Ganze noch mal absolut konzentriert angehen und schauen, ob wir einen erfolgreichen Saisonabschluss feiern können“, erklärt Krämer. Trotz der personellen Engpässe überwiegt bei den Rheinsüd die Vorfreude auf das dicke Brett zum Abschluss: „Das wird sicherlich eine Herausforderung, gerade wenn man sieht, wie wir aktuell personell aufgestellt sind. Aber nichtsdestotrotz treten wir nun, wie gesagt, zum letzten Mal in dieser Saison und auch zum letzten Mal genau in dieser Konstellation an. Wir wollen noch mal die letzten Körner zusammensammeln und schauen, was am Ende möglich ist – und darauf freuen wir uns riesig!“

Rechenspiel: Zündorf muss mit einem Kantersieg dem Funken Hoffnung hinterherjagen Für den FC Germania Zündorfsteht das Endspiel an, doch die Rettung gleicht einer mathematischen Herkulesaufgabe. Die Heitmann-Elf hat den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand und muss am Sonntag wie gebannt auf das Fernduell zwischen dem Heiligenhauser SV und dem CfB Ford Niehl blicken. Damit das Wunder von Zündorf überhaupt Realität werden kann, ist eine Niederlage von Ford Niehl die Grundvoraussetzung. Tritt dieser Fall ein, muss Zündorf zeitgleich beim abgeschlagenen Schlusslicht SC Brühl einen Kantersieg einfahren. Exakt sechs Tore Unterschied müssen die Germanen am Sonntag zwischen sich und die Schlossstädter legen, um das schlechtere Torverhältnis gegenüber Niehl im allerletzten Moment noch umzubiegen. Nach dem starken 4:1-Erfolg gegen Jan Wellem reist Zündorf mit breiter Brust an – und die Statistik des Gegners macht durchaus Mut. Zündorf braucht den ultimativen Offensiv-Rausch Die Marschroute der Germania dürfte von der ersten Sekunde an nur lauten: Volldampf nach vorne. Die Erinnerungen an das Hinspiel dürften dabei als perfekte Blaupause dienen, denn bereits in der ersten Saisonhälfte überrollte die Germania den SC Brühl völlig problemlos mit 7:1. Die Offensivabteilung muss am Sonntag von Beginn an eiskalt zuschlagen. Taktisches Abwarten gibt es nicht mehr – für Zündorf geht es um alles oder nichts. Beim Blick auf die nackten Zahlen des SC Brühl wird schnell klar, warum das Zündorfer Tor-Wunder alles andere als utopisch ist. Die Brühler erleben eine absolute Horrorsaison, stehen bei mageren drei Pünktchen und mussten in 29 Spielen bereits 28 Niederlagen schlucken. Besonders in den letzten Wochen brachen beim Absteiger alle Dämme: In den vergangenen fünf Partien kassierte Brühl sage und schreibe 35 Gegentore. Das entspricht einem Wert von glatten sieben Gegentreffern pro Spiel.

Zündorfs Schicksal in Heiligenhauser Hand Der allerletzte Spieltag könnte zum dramatischen Herzschlagfinale im Tabellenkeller werden. Die Ausgangslage vor den finalen 90 Minuten des CfB Ford Niehl zu Gast beim Heiligenhauser SV ist an Spannung kaum zu überbieten: Ein einziger Punkt reicht den Gästen, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft perfekt zu machen. Sollte Niehl jedoch patzen, droht das ganz große Desaster. Da der direkte Konkurrent Germania Zündorf parallel gegen das Schlusslicht SC Brühl spielt und dort einen deutlichen Erfolg fest eingeplant hat, ist selbst Niehls aktueller Vorsprung von drei Punkten und sieben Toren im Falle einer Niederlage kein sicheres Ruhekissen. Nach dem 2:2-Unentschieden im Hinspiel kommt es nun zum Showdown. Wiedergutmachung für die Fans und Abschied eines Vorbilds Beim Heiligenhauser SV ist der Klassenerhalt zwar längst in trockenen Tüchern, dennoch nimmt Trainer Andy Esins die Partie absolut ernst. Dass ausgerechnet seine Mannschaft im Fernduell das Schicksal von Germania Zündorf in den Händen hält, verleiht der Begegnung eine ganz besondere Note. Für den HSV geht es primär darum, sich nach zuletzt durchwachsenen Auftritten würdig vom eigenen Anhang zu verabschieden. „Es schließt sich ein Kreis: Die Geschichte, dass der Bezirksliga-Verbleib von Zündorf ausgerechnet in unseren Händen liegt, kann so wohl wirklich nur der Fußball schreiben. Während es für Niehl am letzten Spieltag ums blanke Überleben geht, geht es für uns darum, uns für die teilweise beschämenden Heimauftritte in der Rückrunde zu rehabilitieren. Wir wissen den großartigen Support bei den Heimspielen über die gesamte Saison hinweg extrem zu schätzen. Genau deswegen ist es uns unheimlich wichtig, uns mit einer ordentlichen Leistung vor den eigenen Fans in die Sommerpause zu verabschieden.“ Neben der sportlichen Pflicht steht für den HSV auch ein emotionaler Abschied auf dem Programm: Jan Bosbach hängt seine Fußballschuhe vorerst an den Nagel und soll einen gebührenden Rahmen erhalten. Was die taktische Ausrichtung und das Personal angeht, lässt sich Esins derweil nicht komplett in die Karten schauen. Ob er die vermeintlich beste Elf aufbietet oder talentierten U19-Akteuren als Belohnung für ihren Einsatz Spielzeit schenkt, will das Trainerteam kurzfristig entscheiden – Geschenke an den abstiegsbedrohten Gast wird es im Sinne des Fairplay aber definitiv nicht geben. Zierden: „Das absolute Alles-oder-Nichts-Spiel“ Auf der Gegenseite herrscht bei den Gästen verständlicherweise Hochspannung. Nach dem 5:1-Erfolg gegen Brühl hat sich die Mannschaft die perfekte Ausgangsposition erarbeitet, doch Trainer Yannick Zierden weiß ganz genau, dass der schwerste Schritt noch bevorsteht. Angst oder lähmenden Druck will der Coach in der Kabine jedoch gar nicht erst aufkommen lassen – stattdessen fordert er von seinen Jungs die pure Vorfreude auf das wichtigste Spiel des Jahres. „Das ist das absolute Alles-oder-Nichts-Spiel. Es geht für uns um so unfassbar viel, und das weiß jeder Einzelne bei uns bis in die Haarspitzen. Trotzdem wollen wir diese Partie nicht mit lähmendem Druck, sondern mit einer riesigen Portion Vorfreude angehen. Wir sehen dieses Spiel als ein echtes Finale, das wir am Ende unbedingt für uns entscheiden wollen – alles andere ist für uns aktuell völlig zweitrangig.“ Im Kampf um den rettenden Zähler schwört Zierden sein Team darauf ein, die eigenen Nerven im Zaum zu halten und keinen einzigen Zentimeter Boden kampflos preiszugeben. Der Taschenrechner und der Blick auf den parallelen Platz in Zündorf sind für die Niehler am Sonntag tabu. Der volle Fokus liegt auf den eigenen Stärken, um das große Ziel Klassenerhalt auf den letzten Metern ins Ziel zu retten.