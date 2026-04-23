Fernduell um Platz zwei: SSG Ulm, Buch, Laupheim und Weiler hoffen

Den Auftakt macht am Samstag um 14 Uhr das Duell zwischen dem FC Wangen und dem FV Rot-Weiß Weiler. Die Gastgeber rangieren derzeit mit 37 Punkten auf dem achten Tabellenplatz und wollen den Anschluss nach oben wahren. Der FV Rot-Weiß Weiler reist als Tabellenfünfter mit 42 Punkten an und sinnt auf Wiedergutmachung für die jüngste 1:2-Niederlage gegen den TSV Riedlingen. Im Hinspiel trennten sich beide Teams vor 585 Zuschauern mit einem 1:1-Remis. Damals erzielte Michael Schmid in der 24. Minute die Führung für Weiler, bevor Yannick Huber in der 54. Minute für Wangen ausglich. ---

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr SV Kressbronn Kressbronn TSV Riedlingen Riedlingen 15:00 PUSH

Um 15 Uhr empfängt der Aufsteiger SV Kressbronn den TSV Riedlingen. Für die Kressbronner ist die Lage auf dem vorletzten Tabellenplatz mit nur 18 Punkten prekär, zumal man zuletzt eine 1:4-Niederlage gegen Heimenkirch quittieren musste. Der TSV Riedlingen hingegen kommt mit breiter Brust und 29 Punkten im Gepäck, nachdem man Weiler niederringen konnte. Das Hinspiel war eine torreiche Angelegenheit: Beim 4:2-Sieg der Riedlinger trafen Elias Wiesener in der 1. Minute zum 0:1, Raphael Sontheimer in der 12. Minute zum 1:1, Fabian Ragg in der 19. Minute zum 2:1, Dennis Altergot in der 36. Minute zum 3:1, ehe ein Eigentor von Marko Föger in der 61. Minute auf 4:1 erhöhte und erneut Elias Wiesener in der 75. Minute zum 4:2-Endstand traf. ---

Sa., 25.04.2026, 15:30 Uhr SV Mietingen Mietingen FC Srbija Ulm Srbija Ulm 15:30 live PUSH

In Mietingen treffen um 15:30 Uhr der heimische SV Mietingen und der FC Srbija Ulm aufeinander. Die Gastgeber (33 Punkte) konnten zuletzt mit einem deutlichen 3:0-Sieg beim FV Biberach/Riß überzeugen. Der FC Srbija Ulm steht mit 32 Punkten unmittelbar dahinter und feierte zuletzt einen emotionalen 1:0-Last-Minute-Sieg gegen den TSV 1889 Buch. Im Hinspiel behielt Srbija knapp die Oberhand, als Stefan Jankovic bereits in der 3. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0-Endstand markierte. ---

Zeitgleich kämpft der TSV Heimenkirch gegen den FC Blaubeuren um Wiedergutmachung. Die Heimenkircher erlebten eine bittere Woche mit einer 0:7-Klatsche gestern bei der SSG Ulm 99 und stehen mit 28 Punkten auf Rang 14 unter Druck. Der FC Blaubeuren (37 Punkte) will nach der knappen 1:2-Niederlage gegen Ulm ebenfalls wieder punkten. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Blaubeuren: Ismail Demiray traf in der 22. Minute zum 1:0, Nikolaj Adlwarth in der 30. Minute zum 2:0 und erneut Ismail Demiray in der 63. Minute zum 3:0-Endstand. ---

Am Sonntag um 15 Uhr gastiert der Tabellenvierte FV Olympia Laupheim beim Schlusslicht FV Bad Schussenried. Während Schussenried mit nur 10 Punkten kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt hat, schielt Laupheim (42 Punkte) nach dem 3:1-Sieg gegen Wangen weiter nach oben. Das Hinspiel gewannen die Laupheimer mit 3:1. Die Torfolge: 1:0 durch Marcello Lorenzo Mignemi (6.), 2:0 durch Hugo Höfner (49.), 3:0 erneut durch Marcello Lorenzo Mignemi (65.) und der Ehrentreffer zum 3:1 durch Noah Gebhart (74.). ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SC Staig SC Staig SV Reinstetten Reinstetten 15:00 PUSH

Der Aufsteiger SC Staig (36 Punkte) empfängt den Tabellensechsten SV Reinstetten (40 Punkte). Staig musste sich zuletzt dem Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm mit 0:3 geschlagen geben, während Reinstetten einen 2:0-Sieg gegen Schussenried feierte. Das Hinspiel war an Dramatik kaum zu überbieten, als Florian Treske erst in der 89. Minute den 1:0-Siegtreffer für den SV Reinstetten erzielte. ---

Ein besonderes Duell erwartet die Zuschauer in Buch, wenn der TSV 1889 Buch (43 Punkte) auf den Aufsteiger TSV Neu-Ulm (37 Punkte) trifft. Buch will nach dem 0:1 gegen Srbija Ulm zurück in die Spur finden. Der TSV Neu-Ulm pausierte zuletzt. Das Hinspiel verlief taktisch geprägt und endete vor 231 Zuschauern torlos. ---

Der Tabellenzweite SSG Ulm 99 bittet den FV Biberach/Riß zum Duell. Die Ulmer strotzen nach dem 7:0 gegen Heimenkirch vor Selbstbewusstsein, während Biberach mit 23 Punkten auf Rang 15 tief im Keller steckt. Doch Vorsicht ist geboten: Das Hinspiel war ein torreiches Spektakel, das Biberach mit 3:2 für sich entschied. Kai Luibrand traf in der 7. Minute zum 1:0, Philipp Strobel glich per Foulelfmeter in der 58. Minute aus (1:1). Adrian Tenea besorgte per Foulelfmeter die erneute Führung (2:1, 71.), ehe Philipp Strobel wiederum per Strafstoß in der 81. Minute ausglich (2:2). Den Schlusspunkt setzte Kai Luibrand in der 88. Minute mit dem 3:2 für Biberach.

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