Fernduell um die Vize-Meisterschaft geht weiter: Vier Teams hoffen

Die Landesklasse Ost steuert mit dem 29. und vorletzten Spieltag auf ein packendes Finale zu. Meister SG Großziethen ist längst enteilt, doch dahinter kämpfen Teltower FV 1913, SG Schulzendorf 1931 und FV Blau-Weiß 90 Briesen um Rang zwei. Auch MTV Wünsdorf 1910 darf noch hoffen. Während für Müllrose und Niederlehme der Abstieg besiegelt ist, geht es für die Mittelfeldteams um einen versöhnlichen Saisonabschluss. Der Spieltag verspricht noch einmal reichlich Spannung.

Schöneiche II zeigte sich zuletzt in starker Form und fertigte Guben Nord mit 4:0 ab. Bereits nach elf Minuten stand es durch Treffer von Leonhard und Antonio Schulze 2:0, danach ließen die Hausherren keine Zweifel aufkommen. Auch das Hinspiel gegen Admira hatte Germania gewonnen: In Eisenhüttenstadt traf Max Otto Hanke in der 49. Minute zum knappen 1:0-Sieg. Admira kassierte zuletzt eine herbe 1:6-Pleite in Briesen und will sich für die Hinspielniederlage revanchieren. ---

Dahlewitz tritt mit breiter Brust an: Beim 7:0 in Müllrose stürmte das Team förmlich durchs Spiel. Im Hinspiel lieferten sich beide Teams ein denkwürdiges Spektakel: Mit 6:5 entführten die Dahlewitzer die Punkte aus Briesen, Fabian Szkoda und Marcel Blume glänzten dabei als Doppeltorschützen. Briesen präsentierte sich zuletzt ebenfalls torhungrig (6:1 gegen Admira) und bleibt im Rennen um Rang zwei mittendrin. Das Rückspiel verspricht erneut ein Offensivfeuerwerk. ---

Teltow gab beim 7:0-Kantersieg gegen Eintracht Königs Wusterhausen ein klares Statement ab. Joel Bahner traf dreifach, die Offensivabteilung lief heiß. Auch im Hinspiel in Müllrose überzeugte Teltow: Joel Bahner und Tim Friedrich sorgten für eine 2:1-Führung, die Tim Albinus erst in der Nachspielzeit verkürzte. Müllrose kassierte zuletzt ein 0:7 gegen Dahlewitz. Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung – zumal Teltow die Vite-Meisterschaft sichern will. ---

Niederlehme verlor bei Schulzendorf klar mit 0:3 und steht bereits als Absteiger fest. Gegen Könige Wusterhausen wurde das Hinspiel allerdings am Ende mit 1:5 verloren. Königs Wusterhausen wiederum muss sich nach der 0:7-Heimklatsche gegen Teltow rehabilitieren. Für die Gäste geht es um einen versöhnlichen Saisonabschluss, für Niederlehme um einen guten Abschied von der Liga. ---

Bestensee feierte beim 3:2 in Wünsdorf einen überraschenden Erfolg und tankte Selbstvertrauen. Im Hinspiel gab es gegen Schulzendorf allerdings nichts zu holen – 0:4 hieß es damals nach Treffern von Gheorghe Nitica, Steven Ewaldt (2) und Leonhardt Krüger. Schulzendorf wiederum überzeugte zuletzt mit einem 3:0 gegen Niederlehme. Im Fernduell um Rang zwei darf sich die SG keinen Ausrutscher erlauben. ---

Eisenhüttenstadt erlebte zuletzt beim 0:5 in Großziethen einen rabenschwarzen Tag. Nun kommt Wünsdorf, das sich mit einer 2:3-Heimniederlage gegen Bestensee schlechte Karten um Kampf um Rang zwei hat. Das Hinspiel endete deutlich mit 5:1 für den MTV, Jürgen Ivanenko und Erfan Mahmudi glänzten damals als Doppeltorschützen. Wünsdorf muss gewinnen, um noch eine minimale Chance auf Rang zwei zu wahren. ---

Zossen verlor zuletzt klar mit 1:4 in Markendorf. Nun kommt der Meister aus Großziethen, der beim 5:0 gegen Eisenhüttenstadt erneut seine Klasse zeigte. Im Hinspiel dominierte Großziethen klar mit 5:0, Danilo Larysch, Calvin Winzer und Co. trafen nach Belieben. Auch diesmal spricht alles für einen souveränen Auftritt des Titelträgers. ---