Fernduell um die Tabellenspitze unter Flutlicht

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Nordschwarzwald bricht mit dem 20. Spieltag eine entscheidende Phase an. Während der VfR Sulz als Spitzenreiter seine Position festigen will, lauert die Konkurrenz auf Patzer. Der sportliche Wettbewerb ist geprägt von der Ambition, sich im oberen Drittel zu etablieren, während im Tabellenkeller der Kampf um den Klassenerhalt an Intensität gewinnt. Wenn unter der Woche die Flutlichter angehen, geht es um wichtige Zähler, die über Aufstiegshoffnungen und den Verbleib in der Liga entscheiden können.

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Der Spieltag wird am Mittwochabend mit einer richtungsweisenden Begegnung im oberen Tabellendrittel eröffnet. Der 1. FC Altburg empfängt als Tabellendritter (31 Punkte) die SG Oberreichenbach/Würzbach, die mit 29 Zählern auf dem siebten Rang rangiert. Das Hinspiel konnte Altburg knapp mit 2:1 für sich entscheiden. Für beide Mannschaften ist ein Erfolg essenziell, um den Anschluss an die absolute Spitze zu wahren und die eigene Position zu festigen. Die Gäste werden versuchen, die knappe Niederlage aus der ersten Begegnung zu korrigieren und tabellarisch an den Gastgebern vorbeizuziehen.

Am Donnerstagabend trifft die SG Ahldorf/Mühlen in einem wichtigen Heimspiel auf den SV Eutingen. Die Gastgeber stecken mit 21 Punkten auf dem 14. Platz tief im Abstiegskampf fest. Der SV Eutingen hingegen belegt mit 28 Punkten den achten Platz im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für Eutingen, das mit 4:1 triumphierte. Ahldorf/Mühlen steht unter Zugzwang, vor heimischem Publikum zu punkten, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren, während Eutingen seine Position stabilisieren will.

Do., 02.04.2026, 18:30 Uhr SV Baiersbronn Baiersbronn SG Dornstetten Dornstetten 18:30 PUSH

In Baiersbronn kommt es zum Duell zwischen dem Tabellenvierten (31 Punkte) und der zwölftplatzierten SG Dornstetten (23 Punkte). Baiersbronn möchte mit einem Heimsieg den Druck auf das Führungsduo erhöhen. Dass die Gäste aus Dornstetten ein unangenehmer Gegner sind, bewiesen sie im Hinspiel, als sie Baiersbronn mit 2:1 besiegten. Die Hausherren sind somit gewarnt und werden auf Wiedergutmachung drängen, um den vierten Platz zu verteidigen, während Dornstetten weitere Punkte gegen den Abstieg benötigt.

Der Tabellenführer VfR Sulz empfängt die SGM Felldorf/Bierlingen. Mit 41 Punkten steht Sulz an der Spitze und will diesen Vorsprung unbedingt behaupten. Die Gäste belegen mit 26 Punkten den neunten Rang. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit einem 2:2-Unentschieden, was zeigt, dass die SGM durchaus in der Lage ist, den Favoriten zu fordern. Für Sulz ist ein Sieg Pflicht, um Gechingen auf Distanz zu halten, während Felldorf/Bierlingen befreit aufspielen kann.

Do., 02.04.2026, 18:30 Uhr TSF Dornhan TSF Dornhan SV Wittendorf Wittendorf 18:30 PUSH

Die TSF Dornhan befinden sich mit lediglich 15 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz in einer prekären Situation. Gegner SV Wittendorf steht mit 31 Punkten auf Platz fünf und hat zudem ein Spiel weniger absolviert. Wittendorf gewann das Hinspiel souverän mit 2:0 und geht als klarer Favorit in diese Partie. Für Dornhan ist jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt wertvoll, doch gegen die stabilen Wittendorfer wird dies eine schwere Aufgabe.

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr VfL Nagold VfL Nagold II SV Gültlingen Gültlingen 19:00 PUSH

Die Reserve des VfL Nagold kämpft mit 21 Punkten auf Platz 13 um den Anschluss an das Mittelfeld. Zu Gast ist der SV Gültlingen, der mit 29 Punkten auf dem sechsten Rang steht. Das Hinspiel war hart umkämpft und endete mit einem knappen 3:2-Erfolg für Gültlingen. Nagold II benötigt dringend ein Erfolgserlebnis, um die Abstiegszone zu verlassen, während Gültlingen den Blick weiter nach oben richten will.

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr Sportfreunde Gechingen SF Gechingen SV Althengstett Althengstett 19:30 PUSH

Der Tabellenzweite aus Gechingen (39 Punkte) darf sich keinen Ausrutscher erlauben, um den Kontakt zu Sulz nicht abreißen zu lassen. Gegen den SV Althengstett (23 Punkte, Platz 10) ist ein Sieg für die Sportfreunde fest eingeplant. Im Hinspiel setzte sich Gechingen knapp mit 2:1 durch. Althengstett wird versuchen, durch eine kompakte Defensive zu überraschen, während Gechingen auf seine spielerische Klasse setzt.

Sa., 04.04.2026, 14:30 Uhr FV GW Ottenbronn Ottenbronn TSV Möttlingen Möttlingen 14:30 PUSH