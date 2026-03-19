Fernduell um die Tabellenspitze, Kettwig braucht Punkte im Keller

Die Scorerliste der Kreisliga A, Gruppe 2 Essen

TuS Holster. - Alem. Essen

T. Überruhr - Bader SV II

FSV Kettwig - DJK Frintrop II

Bredeney - Niederbonsf.

SC Frintrop - TGD Essen

Eiberg - ESC Rellingh II

TuS Essen-W. - Croat Essen

BW Mintard II - SV Leithe

Die Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 2, Essen

Die nächsten Spieltage:

21. Spieltag

So., 29.03.26 12:15 Uhr DJK Frintrop II - Bredeney

So., 29.03.26 12:30 Uhr ESC Rellingh II - TuS Essen-W.

So., 29.03.26 13:30 Uhr Croat Essen - BW Mintard II

So., 29.03.26 13:30 Uhr TGD Essen - TuS Holster.

So., 29.03.26 14:00 Uhr Bader SV II - FSV Kettwig

So., 29.03.26 15:00 Uhr Niederbonsf. - SC Frintrop

So., 29.03.26 15:15 Uhr SV Leithe - T. Überruhr

So., 29.03.26 15:15 Uhr Alem. Essen - Eiberg

22. Spieltag

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr BW Mintard II - ESC Rellingh II

Do., 02.04.26 18:30 Uhr T. Überruhr - Croat Essen

Do., 02.04.26 19:15 Uhr TuS Holster. - Niederbonsf.

Do., 02.04.26 19:15 Uhr FSV Kettwig - SV Leithe

Do., 02.04.26 19:30 Uhr TGD Essen - Alem. Essen

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Bredeney - Bader SV II

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Frintrop - DJK Frintrop II

Do., 02.04.26 19:30 Uhr TuS Essen-W. - Eiberg