 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Fernduell um die Tabellenspitze, Kettwig braucht Punkte im Keller

Kreisliga A, Gruppe 2, Essen: Es steht der 20. Spieltag an. Alemannia Essen und Preußen Eiberg kämpfen im Fernduell um die Tabellenführung. Dabei muss die Alemannia gegen den TuS Holsterhausen ran. Eiberg hat derweil ein Heimspiel gegen den ESC Rellinghausen II. Das Kellerduell des Spieltags findet derweil zwischen dem FSV Kettwig und der DJK Adler Union Frintrop II statt.

von Tristan Benten · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
ESC Rellinghausen II will Eiberg ärgern
ESC Rellinghausen II will Eiberg ärgern – Foto: Udo Rosenbaum

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Kreisliga A2 Essen
TGD Essen
SC Frintrop
Alem. Essen
ESC Rellingh II

Kreisliga A, Gruppe 2, Essen: An der Spitze bleibt es weiterhin spannend. Mit 44 Punkten kämpfen sowohl Alemannia Essen, als auch Preußen Eiberg um die Tabellenführung. Im Keller brauchen derweil der FSV Kettwig und die DJK Adler Union Frintrop II etwas Zählbares im direkten Aufeinandertreffen. Das ist der 20. Spieltag:

Die Scorerliste der Kreisliga A, Gruppe 2 Essen

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
11:00
TuS Holster. - Alem. Essen

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
11:00
T. Überruhr - Bader SV II

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
15:00
FSV Kettwig - DJK Frintrop II

So., 22.03.2026, 13:30 Uhr
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
13:30
Bredeney - Niederbonsf.

So., 22.03.2026, 13:30 Uhr
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
13:30
SC Frintrop - TGD Essen

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
15:00
Eiberg - ESC Rellingh II

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
14:00
TuS Essen-W. - Croat Essen

So., 22.03.2026, 12:45 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
12:45
BW Mintard II - SV Leithe

Die Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 2, Essen

Die nächsten Spieltage:

21. Spieltag
So., 29.03.26 12:15 Uhr DJK Frintrop II - Bredeney
So., 29.03.26 12:30 Uhr ESC Rellingh II - TuS Essen-W.
So., 29.03.26 13:30 Uhr Croat Essen - BW Mintard II
So., 29.03.26 13:30 Uhr TGD Essen - TuS Holster.
So., 29.03.26 14:00 Uhr Bader SV II - FSV Kettwig
So., 29.03.26 15:00 Uhr Niederbonsf. - SC Frintrop
So., 29.03.26 15:15 Uhr SV Leithe - T. Überruhr
So., 29.03.26 15:15 Uhr Alem. Essen - Eiberg

22. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr BW Mintard II - ESC Rellingh II
Do., 02.04.26 18:30 Uhr T. Überruhr - Croat Essen
Do., 02.04.26 19:15 Uhr TuS Holster. - Niederbonsf.
Do., 02.04.26 19:15 Uhr FSV Kettwig - SV Leithe
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TGD Essen - Alem. Essen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Bredeney - Bader SV II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Frintrop - DJK Frintrop II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TuS Essen-W. - Eiberg