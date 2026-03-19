Fernduell um die Tabellenspitze, Kettwig braucht Punkte im Keller

Kreisliga A, Gruppe 2, Essen: An der Spitze bleibt es weiterhin spannend. Mit 44 Punkten kämpfen sowohl Alemannia Essen, als auch Preußen Eiberg um die Tabellenführung. Im Keller brauchen derweil der FSV Kettwig und die DJK Adler Union Frintrop II etwas Zählbares im direkten Aufeinandertreffen. Das ist der 20. Spieltag:
Die Scorerliste der Kreisliga A, Gruppe 2 Essen
Die Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 2, Essen
Die nächsten Spieltage:
21. Spieltag
So., 29.03.26 12:15 Uhr DJK Frintrop II - Bredeney
So., 29.03.26 12:30 Uhr ESC Rellingh II - TuS Essen-W.
So., 29.03.26 13:30 Uhr Croat Essen - BW Mintard II
So., 29.03.26 13:30 Uhr TGD Essen - TuS Holster.
So., 29.03.26 14:00 Uhr Bader SV II - FSV Kettwig
So., 29.03.26 15:00 Uhr Niederbonsf. - SC Frintrop
So., 29.03.26 15:15 Uhr SV Leithe - T. Überruhr
So., 29.03.26 15:15 Uhr Alem. Essen - Eiberg
22. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr BW Mintard II - ESC Rellingh II
Do., 02.04.26 18:30 Uhr T. Überruhr - Croat Essen
Do., 02.04.26 19:15 Uhr TuS Holster. - Niederbonsf.
Do., 02.04.26 19:15 Uhr FSV Kettwig - SV Leithe
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TGD Essen - Alem. Essen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Bredeney - Bader SV II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Frintrop - DJK Frintrop II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TuS Essen-W. - Eiberg