Allgemeines
Fernduell um die Spitze: Wer überwintert als Tabellenführer?

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 19. Spieltags

LL Württemberg St. 3
SSC Tübingen
VfL Pfullin.
Balingen II
FC Albstadt

Der letzte Spieltag vor der Winterpause verteilt letzte Weichen: Zimmern will als Tabellenführer in die Pause, Balingen II und Empfingen lauern dicht dahinter. Im Rennen um die Topplätze mischt auch Nagold mit, während im Tabellenkeller jeder Zähler für Ergenzingen, Albstadt und Harthausen/Scher zählt.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
14:00

Harthausen/Scher (16.) braucht vor der Pause dringend ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss nicht zu verlieren. Der SV Nehren (5.) reist nach dem 2:1 gegen Bösingen mit Rückenwind an und könnte mit drei Punkten weiter Druck auf die Spitze machen.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
14:00

Albstadt (15.) hat durch die Niederlage in Freudenstadt zusätzlichen Druck und benötigt ein stabiles Heimspiel. Tuttlingen (7.) kam zuletzt zu einem 2:2 gegen Harthausen/Scher und möchte mit einem strukturierten Auftritt den Abstand nach oben verkürzen.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
14:00

Nagold (4.) hat Empfingen zuletzt 3:1 geschlagen und geht entsprechend gefestigt in das Heimspiel. Croatia Reutlingen (9.) punktete gegen Balingen II, muss auswärts aber kompakt verteidigen, um dem Favoriten Paroli zu bieten.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
14:00

Der SSC Tübingen (12.) kommt mit einem Auswärtssieg in Pfullingen, braucht aber Konstanz, um sich von unten abzusetzen. Empfingen (3.) will nach der 1:3-Heimniederlage gegen Nagold antworten und den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen halten.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
14:00

Aufsteiger Mühlheim (10.) holte einen Punkt beim Spitzenreiter Zimmern und setzt auf die eigene Stabilität. Pfullingen (8.) verlor gegen Tübingen knapp und steht nun in der Pflicht, im direkten Duell die Balance zwischen Risiko und Kontrolle zu finden.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
14:00

Seedorf (13.) sammelte in Ergenzingen einen Punkt und braucht jeden weiteren, um Abstand nach unten zu schaffen. Spitzenreiter Zimmern (1.) ließ gegen Mühlheim Federn, kann aber mit einem ausgereiften Auftritt die Herbstkrone untermauern.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
14:00

Schwenningen (11.) hat zwei Partien weniger als einige Konkurrenten und möchte den Heimvorteil nutzen, um vor der Pause zu klettern. Bösingen (6.) ärgerte sich über die Niederlage in Nehren und wird mit physischer Präsenz auf drei Punkte gehen.

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
14:00

Balingen II (2.) trennte sich von Croatia Reutlingen 2:2 und peilt zum Abschluss einen Pflichtsieg an. Freudenstadt (17.) schöpfte durch den Heimsieg gegen Albstadt Mut, braucht aber in Balingen eine nahezu fehlerfreie Vorstellung.

04.12.2025, 15:00 Uhr
Timo Babic