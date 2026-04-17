Fernduell um die Spitze und Abstiegsangst im Tabellenkeller

In der Landesklasse Süd rücken am 22. Spieltag wichtige Fragen der Saison in den Fokus. Während an der Tabellenspitze ein Fernduell um die Meisterschaft entbrannt ist, steht am Ende des Tableaus ein direktes Kellerduell an, das über den weiteren Verbleib in der Liga entscheiden könnte. Die Leistungsdichte in beiden Tabellenregionen sorgt für eine Ausgangslage, in der sich kein Team Nachlässigkeiten erlauben darf.
Der Tabellendritte aus Kolkwitz (42 Punkte) empfängt den SC Spremberg, der mit 17 Punkten auf Rang 13 rangiert. Für die Gastgeber ist ein Heimsieg zwingend erforderlich, um den Anschluss an das Führungsduo Sielow und Schlieben nicht zu verlieren. Die Gäste hingegen benötigen jeden Zähler, um den Vorsprung auf die punktgleichen Teams am Tabellenende auszubauen. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für den Kolkwitzer SV, der sich souverän mit 4:0 durchsetzen konnte.
Die SG Groß Gaglow belegt mit 37 Punkten einen stabilen vierten Tabellenplatz und fordert die SG Friedersdorf heraus. Die Gäste stecken mit 13 Punkten auf dem 14. Platz tief im Abstiegskampf fest. Bereits im Hinspiel bewies Gaglow beim knappen 2:1-Sieg die nötige Effizienz. Friedersdorf steht vor der Herausforderung, defensiv stabiler zu agieren als in den vergangenen Wochen, um gegen den Tabellenvierten zu punkten.
Im Mittelfeld treffen der Zehnte und der Elfte direkt aufeinander. Der SV Lausitz Forst weist 25 Punkte auf, während der SV Großräschen bei 23 Zählern steht. Ein Erfolg würde für beide Mannschaften einen wichtigen Schritt in Richtung endgültigen Klassenerhalt bedeuten. Das Hinspiel verlief torreich und spannend; am Ende behielt Forst mit 3:2 knapp die Oberhand.
Der Tabellensechste Herzberg (36 Punkte) empfängt den direkten Verfolger aus Peitz (32 Punkte). Beide Teams gehören zum erweiterten Verfolgerfeld und wollen ihre Position im oberen Tabellendrittel festigen. Herzberg geht mit dem psychologischen Vorteil eines 3:1-Hinspielsieges in diese Begegnung und wird versuchen, die Heimstärke erneut auszuspielen.
In Burg kommt es zum ultimativen Kellerduell der punktgleichen Tabellennachbarn. Das Schlusslicht SG Burg empfängt den Vorletzten Germania Peickwitz (beide 13 Punkte). In diesem Spiel geht es um die Chance, die rote Laterne abzugeben und den Anschluss an das rettende Ufer wiederherzustellen. Das Hinspiel war mit einem 4:2-Sieg für die SG Burg eine torreiche Begegnung, was auf ein erneut intensives Spiel hindeuten lässt.
Der Spremberger SV 1862 rangiert mit 26 Punkten auf dem neunten Platz und trifft auf den FC Bad Liebenwerda, der mit 23 Punkten den zwölften Rang belegt. Während Spremberg mit einem Sieg den Platz im gesicherten Mittelfeld zementieren möchte, braucht Liebenwerda Punkte, um nicht erneut in den Sog der Abstiegsränge zu geraten. In der Hinrunde setzte sich der Spremberger SV deutlich mit 3:0 durch.
Der Tabellenzweite Schlieben tritt beim FSV Rot-Weiß Luckau an. Mit 46 Punkten liegt Schlieben nur einen Zähler hinter dem Spitzenreiter aus Sielow. Für den TSV ist ein Auswärtssieg Pflicht, um die Chance auf den direkten Wiederaufstieg zu wahren. Luckau, aktuell Achter mit 32 Punkten, wird versuchen, die 1:4-Niederlage aus dem Hinspiel vergessen zu machen und dem Favoriten ein Bein zu stellen.
Die SG Sielow geht als Favorit in diese Begegnung und führt das Klassement mit 47 Punkten an. Mit einer Tordifferenz von +51 stellt der Gastgeber die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga. Dennoch ist Vorsicht geboten: Der SV Motor Saspow rangiert mit 36 Punkten auf dem fünften Platz und hat erst am vergangenen Spieltag beim 7:1-Kantersieg gegen die SG Burg eindrucksvoll unter Beweis gestellt, zu welchen Leistungen die Mannschaft fähig ist. Das Hinspiel in Saspow verlief ausgeglichen und endete mit einem knappen 2:1-Erfolg für Sielow. Für Saspow bietet sich nun die Gelegenheit, sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen, während Sielow unter dem permanenten Druck des Verfolgers aus Schlieben steht und einen Heimsieg benötigt, um den Platz an der Sonne zu wahren.
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