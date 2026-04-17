Fernduell um die Spitze und Abstiegsangst im Tabellenkeller Landesklasse Süd: Sielow und Schlieben kämpfen um den Thron, während Teams am Tabellenende punktgleich um den Ligaverbleib ringen. von LS · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Dustin Lindner

In der Landesklasse Süd rücken am 22. Spieltag wichtige Fragen der Saison in den Fokus. Während an der Tabellenspitze ein Fernduell um die Meisterschaft entbrannt ist, steht am Ende des Tableaus ein direktes Kellerduell an, das über den weiteren Verbleib in der Liga entscheiden könnte. Die Leistungsdichte in beiden Tabellenregionen sorgt für eine Ausgangslage, in der sich kein Team Nachlässigkeiten erlauben darf.

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Morgen, 15:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 Kolkwitz SC Spremberg 1896 SC Spremberg 15:00 PUSH

Der Tabellendritte aus Kolkwitz (42 Punkte) empfängt den SC Spremberg, der mit 17 Punkten auf Rang 13 rangiert. Für die Gastgeber ist ein Heimsieg zwingend erforderlich, um den Anschluss an das Führungsduo Sielow und Schlieben nicht zu verlieren. Die Gäste hingegen benötigen jeden Zähler, um den Vorsprung auf die punktgleichen Teams am Tabellenende auszubauen. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für den Kolkwitzer SV, der sich souverän mit 4:0 durchsetzen konnte.

Morgen, 15:00 Uhr SG Groß Gaglow Groß Gaglow SG Friedersdorf Friedersdorf 15:00 PUSH

Die SG Groß Gaglow belegt mit 37 Punkten einen stabilen vierten Tabellenplatz und fordert die SG Friedersdorf heraus. Die Gäste stecken mit 13 Punkten auf dem 14. Platz tief im Abstiegskampf fest. Bereits im Hinspiel bewies Gaglow beim knappen 2:1-Sieg die nötige Effizienz. Friedersdorf steht vor der Herausforderung, defensiv stabiler zu agieren als in den vergangenen Wochen, um gegen den Tabellenvierten zu punkten.

Morgen, 15:00 Uhr SV Lausitz Forst SV Forst SV Großräschen Großräschen 15:00 PUSH

Im Mittelfeld treffen der Zehnte und der Elfte direkt aufeinander. Der SV Lausitz Forst weist 25 Punkte auf, während der SV Großräschen bei 23 Zählern steht. Ein Erfolg würde für beide Mannschaften einen wichtigen Schritt in Richtung endgültigen Klassenerhalt bedeuten. Das Hinspiel verlief torreich und spannend; am Ende behielt Forst mit 3:2 knapp die Oberhand.

Morgen, 15:00 Uhr VfB Herzberg 68 VfB Herzberg SG Eintracht Peitz SG Peitz 15:00 PUSH

Der Tabellensechste Herzberg (36 Punkte) empfängt den direkten Verfolger aus Peitz (32 Punkte). Beide Teams gehören zum erweiterten Verfolgerfeld und wollen ihre Position im oberen Tabellendrittel festigen. Herzberg geht mit dem psychologischen Vorteil eines 3:1-Hinspielsieges in diese Begegnung und wird versuchen, die Heimstärke erneut auszuspielen.

Morgen, 15:00 Uhr SG Burg SG Burg SV Germania Peickwitz Peickwitz 15:00 PUSH

In Burg kommt es zum ultimativen Kellerduell der punktgleichen Tabellennachbarn. Das Schlusslicht SG Burg empfängt den Vorletzten Germania Peickwitz (beide 13 Punkte). In diesem Spiel geht es um die Chance, die rote Laterne abzugeben und den Anschluss an das rettende Ufer wiederherzustellen. Das Hinspiel war mit einem 4:2-Sieg für die SG Burg eine torreiche Begegnung, was auf ein erneut intensives Spiel hindeuten lässt.

Morgen, 15:00 Uhr Spremberger SV 1862 Spremberg FC Bad Liebenwerda Liebenwerda 15:00 PUSH

Der Spremberger SV 1862 rangiert mit 26 Punkten auf dem neunten Platz und trifft auf den FC Bad Liebenwerda, der mit 23 Punkten den zwölften Rang belegt. Während Spremberg mit einem Sieg den Platz im gesicherten Mittelfeld zementieren möchte, braucht Liebenwerda Punkte, um nicht erneut in den Sog der Abstiegsränge zu geraten. In der Hinrunde setzte sich der Spremberger SV deutlich mit 3:0 durch.

Der Tabellenzweite Schlieben tritt beim FSV Rot-Weiß Luckau an. Mit 46 Punkten liegt Schlieben nur einen Zähler hinter dem Spitzenreiter aus Sielow. Für den TSV ist ein Auswärtssieg Pflicht, um die Chance auf den direkten Wiederaufstieg zu wahren. Luckau, aktuell Achter mit 32 Punkten, wird versuchen, die 1:4-Niederlage aus dem Hinspiel vergessen zu machen und dem Favoriten ein Bein zu stellen.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SG Sielow SG Sielow SV Motor Saspow Motor Saspow 15:00 PUSH