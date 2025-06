Fernduell um die Relegation, fünf Teams wollen drin bleiben

Vor dem letzten Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr ist an der Spitze lediglich die Titelfrage geklärt. Der SV Leonberg/Eltingen wird sich in Schwieberdingen aus der Bezirksliga in Richtung Landesliga verabschieden. Im Abstiegskampf sind gleich mehrere Teams involviert. Nach der Absage des VfB Neckarrems stehen bereits zwei Absteiger fest. Hier erhaltet ihr den Überblick aller Begegnungen des 30. Spieltags der Bezirksliga Enz/Murr. Mit einem Klick auf die Partie gelangt ihr zum Spiel: