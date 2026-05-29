Fernduell um die Meisterschaft zwischen SGA und Hahn

Darmstadt. Viele Entscheidungen sind gefallen. Einige stehen am letzten Spieltag der Saison 2025/2026 noch aus – und dies fast in jeder Liga bis runter in die Darmstädter und Dieburger Kreisklassen. Ganz oben ist zumindest alles klar: Eintracht Frankfurt U21 ist souveräner Meister der Hessenliga geworden und kehrt ein Jahr nach dem Abstieg in die Regionalliga zurück. Als Tabellenzweiter ist der FC Eddersheim fix und damit als Relegationsteilnehmer. Am Tabellenende stehen der FC Hanau, der SV Weidenhausen und der SC Waldgirmes als die drei Absteiger fest. Der CSC Kassel (39 Punkte), der SV Hummetroth (40) und der FSV Fernwald (41) ermitteln, wer in die Abstiegsrelegation muss.
Eine Klasse tiefer herrscht noch Hochspannung an der Spitze: Tabellenführer SV Unter-Flockenbach (63, gegen Langen) und Verfolger SG Bornheim (61, bei RW Frankfurt) machen den Titel in der Verbandsliga Süd unter sich aus. Dabei würde den Odenwäldern bereits ein Remis für Rang eins reichen, da Unter-Flockenbach bei Punktgleichheit den direkten Vergleich gegenüber den Frankfurtern gewinnt. Im Tabellenkeller stehen der FCA Darmstadt, die SG Langstadt/Babenhausen und der FC Neu-Anspach als Absteiger fest. Der 1. FC Langen (31), der FC Kalbach (32) und RW Walldorf II (34) machen den Relegationsteilnehmer unter sich aus.
In der Gruppenliga Darmstadt ist so gut wie alles geklärt. Meister und Aufsteiger ist der VfB Ginsheim, der zweitplatzierte VfR Fehlheim kann über die Relegation in die Verbandsliga Süd folgen. Mit Rückzieher SG Wald-Michelbach, der SKV Büttelborn, dem FC Alsbach und dem TSV Seckmauern stehen vier von fünf Absteigern fest. Nummer fünf – und wer noch auf den Klassenerhalt über die Relegation hoffen darf – wird im Fernduell zwischen dem SV Fürth (33, spielt gegen Viktoria Griesheim) und dem FC 07 Bensheim (32, spielt bei Dersim Rüsselsheim) ausgespielt. Bei Punktgleichheit erwischt es die Fürther, da Bensheim den direkten Vergleich gewonnen hat.
Werfen wir einen Blick auf die Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau. An der Spitze geht Tabellenführer SG Arheilgen (80) mit den besten Karten ins Saisonfinale – ein Zähler im Spiel bei RW Darmstadt II reicht der SGA bereits zur Meisterschaft. Verfolger SV Hahn (77) kann sich nur noch bei einem Sieg gegen die Spvgg Seeheim-Jugenheim und einer SGA-Niederlage den Titel sichern. Denn die Hahner haben den direkten Vergleich gegen die Arheilger gewonnen. Für den Tabellenzweiten geht es in die Relegation. Am Tabellenende sind die Würfel gefallen: Der SV Traisa, die SKG Walldorf (beide Rückzug) und die SKV Büttelborn II steigen ab, Seeheim-Jugenheim geht in die Relegation.
Auch in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald ist die Meisterschaft noch offen. Der TSV Höchst (68, in Brensbach) geht als Spitzenreiter in den letzten Spieltag, Verfolger TSG Steinbach (67, in Urberach) lauert und hofft auf einen Patzer. Auch der Tabellendritte Hassia Dieburg (65, gegen Rimhorn) ist noch im Rennen – allerdings nur, wenn die Rivalen stolpern. Zumindest haben die Dieburger den direkten Vergleich mit Höchst gewonnen. Auch hier geht der Tabellenzweite in die Relegation. Mit den Rückziehern TSV Lengfeld und Viktoria Urberach sind die beiden Absteiger fix, die TSG Bad König/Zell kann sich noch über die Relegation retten.
Es folgt der Blick in den Fußball-Kreis Darmstadt, in dem es auch in dieser Runde keine Relegation geben wird. In der A-Klasse steht Türk Gücü Darmstadt längst als Meister und Aufsteiger fest. Dahinter gibt es einen Vierkampf: In die Kreisoberliga folgen können über die Relegation noch der aktuelle Zweite FC Ober-Ramstadt (56), die FTG Pfungstadt (54, bei Croatia Griesheim) sowie die SKG Roßdorf (gegen den TSV Nieder-Ramstadt) und die TSG Wixhausen (beide 53). Dabei kann der FCO im direkten Vergleich mit Wixhausen alles klar machen. Der FC Alsbach II (Rückzug) steigt ab wie der SV Traisa II, der die Liga verlassen muss, da die erste Traisaer Mannschaft nach ihrem Rückzug von oben runterkommt.
In der B-Liga gibt es zwei direkte Aufsteiger. Tabellenführer SV Schneppenhausen (75) hat beim Abschluss die besten Chancen, muss aber im „Endspiel“ beim zweitplatzierten SV St. Stephan (74) ran. Der Tabellendritte Germania Pfungstadt (72, bei Türk Gücü Darmstadt II) hat jeweils den direkten Vergleich verloren. Die Pfungstädter können sich also nur Rang zwei und damit den Aufstieg sichern, wenn die Germania selbst gewinnt und Schneppenhausen das Spitzenduell für sich entscheidet. Den einzigen Abstiegsplatz machen Schlusslicht SKV Hähnlein (22, bei Roßdorf II) und der SV Darmstadt 98 III (25, gegen Erzhausen II) unter sich aus. Bei Punktgleichheit wäre Hähnlein gerettet aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs.
Neben Meister SKG Bickenbach II steigt in der C-Liga Darmstadt auch der Tabellenzweite direkt mit auf: Das wird entweder die SKG Nieder-Beerbach (gegen Bickenbach) sein oder der FC Ober-Ramstadt II (gegen Wixhausen II), die beide 64 Zähler haben. Beenden beide Teams die Runde mit derselben Punktzahl, ist Nieder-Beerbach dank des direkten Vergleichs (ein Treffer besser) Tabellenzweiter und damit Aufsteiger. Die TSG Messel II steigt in die D-Liga ab, in der es mit Meister RW Darmstadt III (76), dem SV Rohrbach (73) und Hellas Darmstadt II (71) gleich drei Aufsteiger gibt.
Die SG Ueberau hat sich den Titel in der A-Liga Dieburg gesichert – im Kreis Dieburg wird Relegation gespielt – und kehrt in die Kreisoberliga zurück. Viktoria Dieburg hat Rang zwei und damit die Aufstiegsrelegation sicher. Im Keller hat es die SG Klingen und Schlusslicht Viktoria Klein-Zimmern erwischt. Wer als drittes Team absteigt oder noch auf den Klassenerhalt in der Relegation hoffen darf, entscheidet sich zwischen dem TSV Richen (23) und dem FSV Spachbrücken (25) – beide Teams treffen beim Saisonfinale in Spachbrücken aufeinander.
Alles geklärt ist in der Dieburger B-Klasse: Meister ist Kickers Hergershausen, der zweitplatzierte SV Groß-Bieberau II steigt mit auf, der Tabellendritte PSV Groß-Umstadt kann über die Relegation folgen. Schlusslicht FSV Schlierbach muss runter, der TSV Lengfeld II geht freiwillig runter. So bestreitet FSV Groß-Zimmern II die Relegation.
Spannend ist es dagegen an der Spitze der C-Liga: Die SG Ueberau II (bei PSV Groß-Umstadt II) und der SV Reinheim (bei Heubach II) sind mit 70 Punkten gleichauf. Da auch der direkte Vergleich ausgeglichen ist, zählt die Tordifferenz – und da liegt Ueberau II mit sechs Treffern vorn. Der Tabellendritte TSV Altheim II (68, bei Klein-Zimmern II) hat auch noch Chancen, muss aber auf Niederlagen der Konkurrenten hoffen und selbst gewinnen. Denn direkten Vergleich würde Altheim gegen Reinheim verlieren, aber gegen Ueberau II gewinnen.
Unten sind die Entscheidungen gefallen: Der Tabellenletzte FSV Münster und Viktoria Urberach II (Mannschaft wird abgemeldet) steigen ab, Viktoria Klein-Zimmern II geht in die Relegation. Und zwar voraussichtlich gegen den aktuellen D-Liga-Zweiten Viktoria Dieburg (69). Spitzenreiter SG Mosbach/Radheim III (72) fehlt noch ein Zähler zur Meisterschaft und würde bei Punktgleichheit – aktuell zumindest – den direkten Vergleich für sich entscheiden.