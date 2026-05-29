Fernduell um die Meisterschaft zwischen SGA und Hahn

Es folgt der Blick in den Fußball-Kreis Darmstadt, in dem es auch in dieser Runde keine Relegation geben wird. In der A-Klasse steht Türk Gücü Darmstadt längst als Meister und Aufsteiger fest. Dahinter gibt es einen Vierkampf: In die Kreisoberliga folgen können über die Relegation noch der aktuelle Zweite FC Ober-Ramstadt (56), die FTG Pfungstadt (54, bei Croatia Griesheim) sowie die SKG Roßdorf (gegen den TSV Nieder-Ramstadt) und die TSG Wixhausen (beide 53). Dabei kann der FCO im direkten Vergleich mit Wixhausen alles klar machen. Der FC Alsbach II (Rückzug) steigt ab wie der SV Traisa II, der die Liga verlassen muss, da die erste Traisaer Mannschaft nach ihrem Rückzug von oben runterkommt.