Fernduell um die Krone: Heiningen und Ebersbach unter Hochdruck Bezirksliga Neckar/Fils : Während das Spitzenduo einsam zieht, brennt im Tabellenkeller der Bezirksliga der Baum. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mika Traub

In der Bezirksliga Neckar/Fils herrscht Ausnahmezustand vor dem 25. Spieltag. Die Fußballplätze der Region werden zum Schauplatz dramatischer Schicksale, wenn die Titelaspiranten zum Fernduell bitten und die Kellerkinder um ihre sportliche Existenz ringen. Es ist die Zeit der Saison, in der Nervenstärke über Triumph oder tiefen Fall entscheidet.

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In Weilheim treffen Welten aufeinander. Der gastgebende TSV steht mit 42 Punkten auf einem soliden fünften Tabellenplatz und schielt nach oben. Für den FV Plochingen hingegen ist die Lage mit 21 Punkten auf Rang 14 prekär. Die Gäste müssen dringend punkten, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht endgültig zu verlieren. Das Hinspiel war eine enge Kiste, die Weilheim knapp mit 3:2 für sich entscheiden konnte.

Der TSV Berkheim kämpft mit 25 Punkten auf dem 13. Platz um jeden Zentimeter Boden gegen den Abstieg. Zu Gast ist mit dem 1. FC Donzdorf der Tabellendritte, der mit 46 Punkten zwar stabil steht, aber den Anschluss an das enteilte Spitzenduo halten will. Die Berkheimer werden eine deutlich leidenschaftlichere Leistung brauchen als im Hinspiel, in dem sie mit 0:4 unter die Räder kamen.

Ein Duell im Mittelfeld der Tabelle, in dem es um Prestige und Sicherheit geht. Türkspor Nürtingen belegt mit 28 Punkten den elften Platz, während die Gäste aus Oberboihingen mit 31 Punkten auf Rang zehn lauern. Türkspor brennt darauf, die Schmach aus dem Hinspiel zu tilgen, als man gegen Oberboihingen mit einer heftigen 2:6-Niederlage vom Platz fegte.

David gegen Goliath im Kampf um die Meisterschaft. Der 1. FC Heiningen liegt mit 58 Punkten nur einen Zähler hinter dem Spitzenreiter und ist zum Siegen verdammt. Frickenhausen hingegen steht mit 26 Punkten auf Platz 12 und benötigt jeden Zähler gegen den Abstieg. Das Hinspiel war eine Machtdemonstration der Heininger, die Frickenhausen mit 6:0 deklassierten.

Der Tabellenführer SV Ebersbach/Fils führt das Feld mit 59 Punkten an und darf sich im Titelrennen keinen Millimeter Schwäche erlauben. Die Reise geht zum TSV Denkendorf, der mit 32 Punkten auf dem neunten Platz im gesicherten Mittelfeld rangiert. Ebersbach geht favorisiert in die Partie, nachdem man bereits das Hinspiel souverän mit 3:0 gewinnen konnte.

An der Jesinger Allee empfängt der VfL Kirchheim die TSG Salach. Die Kirchheimer stehen mit 41 Punkten auf dem sechsten Rang und wollen ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Salach belegt mit 33 Punkten den achten Tabellenplatz. Die TSG wird versuchen, den Überraschungserfolg aus dem Hinspiel zu wiederholen, als man die Kirchheimer mit 2:1 niederkämpfte.

Die Vorzeichen könnten kaum klarer sein. Das abgeschlagene Schlusslicht SC Geislingen II, das mit nur sechs Punkten am Tabellenende steht, empfängt den Tabellenvierten aus Esslingen. Der RSK Esslingen hat 43 Punkte auf dem Konto und wird alles daran setzen, das Torfestival aus dem Hinspiel zu wiederholen, welches mit einem deutlichen 9:0 endete.

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr FV Vorwärts Faurndau Faurndau TSV Jesingen TSV Jesingen 15:30 PUSH