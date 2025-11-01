Fernduell um die Herbstmeisterschaft in der Kreisliga

Der Kreisligaspieltag am Sonntag steht im Zeichen des Kampfs um die Tabellenspitze. Wörpetal will diese gegen Nordheide verteidigen, doch der MTV Hesedorf lauert auf einen Patzer und kann sie sich mit einem Sieg über Hesedorf/Nartum zurückerobern.
Der 13. Spieltag ist bereits der letzte der Hinrunde in der Kreisliga. Ob am Ende tatsächlich ein Herbstmeister gekürt wird, ist allerdings unklar. Wörpetal hat zwar gute Chancen, sich den inoffiziellen Titel zu sichern, ist dafür jedoch auf Schützenhilfe angewiesen.
Diese Hilfe könnte die FSV Hesedorf/Nartum leisten – vorausgesetzt, sie verliert nicht gegen den Tabellenzweiten MTV Hesedorf. Bei einem Sieg hingegen könnten sich die Hesedorfer entweder direkt die Herbstmeisterschaft sichern, sollte Wörpetal gegen Nordheide verlieren, oder sie im Nachholspiel gegen Walsede perfekt machen.
Hesedorf/Nartum verfolgt aber auch eigene Ziele. Nachdem es zuletzt nicht mehr rund lief, hat die FSV den Anschluss an die Ligaspitze verloren. Diesen könnte sie mit einem Erfolg beim MTV Hesedorf wiederherstellen. „Wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen und werden dafür alles reinhauen“, verspricht Alexander Kupiec, der Coach der vom Verletzungspech gebeutelten FSV.
Beim MTV Hesedorf ist man vor der Partie gegen die FSV Hesedorf/Nartum mega motiviert, wie Coach Alexander Bube betont: „Wir wollen die Erfolgswelle weiterreiten. Jetzt, wo wir unser Ziel, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben, erreicht haben, definieren wir neue Ziele.“ Das erste Ziel: ein Dreier gegen die FSV.
Wörpetal kann die am Donnerstag errungene Tabellenspitze mit einem Sieg über den FC Nordheide verteidigen. „In der Vergangenheit waren Spiele gegen Nordheide oder den TSV Groß Meckelsen immer unangenehm“, erwartet FC-Coach Dennis Bargemann keine leichte Aufgabe. „Es wird ein anderes Spiel als zuletzt gegen Bremervörde oder Hesedorf/Nartum. Wir werden vermutlich mehr den Ball haben, und Nordheide wird auf Konter lauern.“
Für Nordheide-Betreuer Thorsten Holst steht fest: „Wörpetal wird eine richtig harte Nuss. Die stehen nicht umsonst da oben.“ Dennoch will der FC Nordheide, der sich zuletzt etwas von den Abstiegsrängen absetzen konnte, mutig auftreten. „Wir werden mit einer kämpferischen Truppe auflaufen. Hoffentlich werden dafür unsere angeschlagenen Spieler rechtzeitig fit“, so Holst.
Ein wichtiges Duell im Kampf gegen den Abstieg steht dem TSV Byhusen bevor. Bei der SG Unterstedt II geht es darum, nicht wieder auf einen der letzten drei Plätze abzurutschen, denn der Vorsprung des TSV auf die SG auf Platz 12 beträgt nur einen Punkt. „Wir wollen nach dem Sieg gegen Hemslingen nachlegen“, gibt TSV-Coach Eick Gerken vor. „Aber dafür müssen wir in unseren Offensivaktionen noch zielstrebiger werden, um diesmal früher für die Entscheidung zu sorgen.“
Auch Hemslingen-Söhlingen muss punkten, um den Rückstand auf das Mittelfeld der Liga nicht zu groß werden zu lassen. Doch auch wenn Gegner Zeven als Favorit gilt, zeigt sich Trainer Kevin Bartels optimistisch, das Spiel offen gestalten zu können.
Für Zevens Trainer Sören Haß wird die Einstellung seiner Mannschaft entscheidend sein: „Obwohl Hemslingen in der unteren Tabellenregion zu finden ist, hatten sie zuletzt einige gute Ergebnisse. Aber wir möchten unsere Stärken am Sonntag durchbringen und an unsere Leistung aus dem Spiel gegen Byhusen anknüpfen.“