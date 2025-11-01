Fernduell um die Herbstmeisterschaft in der Kreisliga

– Foto: Lennart Blömer

Der Kreisligaspieltag am Sonntag steht im Zeichen des Kampfs um die Tabellenspitze. Wörpetal will diese gegen Nordheide verteidigen, doch der MTV Hesedorf lauert auf einen Patzer und kann sie sich mit einem Sieg über Hesedorf/Nartum zurückerobern.

Der 13. Spieltag ist bereits der letzte der Hinrunde in der Kreisliga. Ob am Ende tatsächlich ein Herbstmeister gekürt wird, ist allerdings unklar. Wörpetal hat zwar gute Chancen, sich den inoffiziellen Titel zu sichern, ist dafür jedoch auf Schützenhilfe angewiesen. Diese Hilfe könnte die FSV Hesedorf/Nartum leisten – vorausgesetzt, sie verliert nicht gegen den Tabellenzweiten MTV Hesedorf. Bei einem Sieg hingegen könnten sich die Hesedorfer entweder direkt die Herbstmeisterschaft sichern, sollte Wörpetal gegen Nordheide verlieren, oder sie im Nachholspiel gegen Walsede perfekt machen.