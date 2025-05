Fernduell um den Klassenerhalt: Styrum und Bruckhausen unter Druck

Schon am Mittwochabend startet das Saisonfinale der Bezirksliga, Gruppe 6 in die Woche, wenn Rheinland Hamborn Aufsteiger Fatihspor Essen 2001 zu Gast hat. Am Sonntag folgen dann die restlichen Begegnungen, das Hauptaugenmerk liegt dabei auf zwei Partien: Während der 1. FC Mülheim-Styrum bei SuS 09 Dinslaken vorspielt, ist Aufsteiger TSV Bruckhausen auswärts beim Mülheimer SV auf drei Punkte angewiesen. Sollte der TSV leer ausgehen, ist der direkte Wiederabstieg in die Kreisliga besiegelt, im Falle eines Sieges ist der Styrum-Verfolger auf Schützenhilfe der 09er aus Dinslaken angewiesen, um die Klasse zu halten. Parallel kommt es derweil zum Spitzenspiel zwischen Meister SC Werden Heidhausen und Verfolger DJK Sportfreunde Katernberg, bei dem es allerdings um nichts Zählbares mehr geht.