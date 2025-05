Fernduell mit Staig um Aufstieg: Stolpert Neu-Ulm im Saisonendspurt?

Die Gastgeber lieferten sich zuletzt ein wildes 4:6 in Westerheim und bleiben damit eine Wundertüte – offensiv stark, defensiv anfällig. Mit einem ausgeglichenen Torverhältnis und 38 Punkten rangiert SW Donau im Niemandsland der Tabelle, kann jedoch noch Einfluss auf den Titelkampf nehmen. Neu-Ulm trat beim 5:1 gegen Offenhausen erneut souverän auf, überrollte den Gegner mit Wucht und Spielwitz. Gegen Donau darf sich der Spitzenreiter jedoch keine Nachlässigkeit erlauben – sonst gerät der Vorsprung auf Staig in Gefahr.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr SV Asselfingen Asselfingen SV Westerheim Westerheim 15:00 PUSH

Asselfingen konnte beim 1:1 in Langenau einen Achtungserfolg verbuchen, doch der Rückstand ans rettende Ufer bleibt gewaltig. Mit nur drei Saisonsiegen und 88 Gegentoren steht der Absteiger der Vorsaison mit dem Rücken zur Wand. Westerheim kommt mit breiter Brust: Das 6:4 gegen Donau war spektakulär und unterstrich die Offensivkraft des Aufsteigers.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr SC Staig SC Staig TSV Langenau TSV Langenau 15:00 live PUSH

Staig präsentierte sich auch beim 1:0 in Altheim als abgeklärter Verfolger und bleibt das einzige ungeschlagene Team der Liga. In der Defensive enorm stabil, setzt der Tabellenzweite auf kontrollierte Spielweise und geduldige Lösungen. Langenau ließ zuletzt gegen Asselfingen überraschend Punkte liegen, will aber im Kampf um Platz vier nicht nachlassen. In Staig erwartet den TSV ein harter Prüfstein – ein Spitzenspiel mit klarer Rollenverteilung, aber offenem Ausgang.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr TSV Blaustein Blaustein SG Altheim Altheim 15:00 live PUSH

Blaustein gelang mit dem 4:0 in Jungingen ein überzeugender Auftritt, der im Abstiegskampf enorm wertvoll war. Die Mannschaft scheint rechtzeitig in die Spur zu finden und kann sich mit einem weiteren Erfolg ins gesicherte Mittelfeld absetzen. Altheim verlor trotz beherztem Einsatz mit 0:1 gegen Staig und bleibt auf einem direkten Abstiegsplatz. Für beide Mannschaften geht es um alles – ein Schlüsselspiel, das durch Mentalität entschieden wird.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr SV Eggingen Eggingen SV Jungingen SV Jungingen 15:00 live PUSH

Eggingen musste sich zuletzt in Asch-Sonderbuch mit 0:2 geschlagen geben und rutscht immer tiefer in die Gefahrenzone. Auch Jungingen kassierte mit dem 0:4 gegen Blaustein einen herben Dämpfer. Beide Teams sind punktgleich, trennen sich jedoch in der Tordifferenz. Es ist ein klassisches Abstiegsduell, in dem niemand verlieren darf – der Druck auf beide Lager ist enorm.

Die SGM kam beim 0:3 in Aufheim unter die Räder und droht nach einer durchwachsenen Rückrunde den Anschluss zu verlieren. Asch-Sonderbuch hingegen bleibt mit dem souveränen 2:0 gegen Eggingen im oberen Mittelfeld und darf noch auf Rang fünf schielen. Der Aufsteiger aus Senden-Ay braucht dringend einen Dreier, um sich aus dem Strudel zu befreien. Die Gäste reisen mit Selbstvertrauen an – doch unterschätzen werden sie den Gastgeber sicher nicht.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr SV Ringingen Ringingen SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang 15:00 PUSH

Ringingen unterlag in Öpfingen mit 1:10 – eine Pleite, die symptomatisch für die Saison des Tabellenletzten steht. Mit nur neun Punkten aus 26 Spielen ist der direkte Wiederabstieg kaum noch zu vermeiden. Aufheim überzeugte gegen Senden-Ay erneut mit Stabilität und Spielfreude, bleibt mit 58 Punkten in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Für die Gäste zählt in Ringingen nur ein Sieg – alles andere wäre eine Enttäuschung.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr SV Offenhausen SV Offenhausen SG Öpfingen SG Öpfingen 15:00 PUSH