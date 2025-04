Fernduell der Toptorjäger Freiwald, Sahin und Belghaus

Die beiden Staffeln der Kreisliga A Duisburg bieten am Sonntag die geballte Fußball-Power. Besonders im Fokus sind dieses Mal die Toptorjäger. In der Gruppe 1 führt Osman Sahin mit 24 Treffern das Ranking an, ihm dicht auf den Fersen ist Tobias Freiwald von der Spvgg Meiderich 06/95 mit 18 Torerfolgen. In der Gruppe 2 ist Mirco Belghaus mit 30 Buden uneinholbar vorn.

___________

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

So., 13.04.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - TSV Heimaterde Mülheim

So., 13.04.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SG Duisburg-Süd 98/20

So., 13.04.25 15:00 Uhr Viktoria Buchholz II - TuS Mündelheim

So., 13.04.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - ETuS Bissingheim

So., 13.04.25 15:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SC Croatia Mülheim

So., 13.04.25 15:30 Uhr SV Heißen - SV Duissern

Spieltag 24 wurde bereits im Februar ausgetragen.

25. Spieltag

Fr., 25.04.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - ETuS Bissingheim

So., 27.04.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - Spvgg Meiderich 06/95

So., 27.04.25 15:00 Uhr Viktoria Buchholz II - SG Duisburg-Süd 98/20

So., 27.04.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Duissern

So., 27.04.25 15:30 Uhr SV Heißen - SC Croatia Mülheim

So., 27.04.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - SV Rot-Weiss Mülheim

___________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A2 Duisburg

DJK Lösort Meiderich - RWS Lohberg