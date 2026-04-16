Fernduell an der Spitze: Seelow und die Verfolger im Fokus

In der Landesliga Süd steht am 22. Spieltag der Kampf um die vorderen Plätze sowie im Ringen gegen den Abstieg bevor. Während Victoria Seelow die Tabellenführung verteidigen möchte, lauern Luckenwalde II und Guben auf Fehler des Spitzenreiters. Am Tabellenende stehen die Mannschaften unter erheblichem Druck, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht endgültig zu verlieren. Die kommenden Partien sind für den weiteren Saisonverlauf von zentraler Bedeutung.
Das Fußballwochenende beginnt am Freitagabend in Wernsdorf. Die Gastgeber belegen derzeit mit 22 Punkten den elften Tabellenplatz und treffen auf den Tabellenvierten aus Krieschow. Für den VfB Krieschow II (42 Punkte) geht es darum, die Distanz zum Führungstrio nicht anwachsen zu lassen. Das Hinspiel verlief für Wernsdorf enttäuschend, da man sich auswärts deutlich mit 0:4 geschlagen geben musste. Nun gilt es für die Frankonia, vor heimischem Publikum defensiv stabiler zu agieren.
Zeitgleich empfängt der FV Erkner die SG Phönix Wildau. Für Erkner ist die Situation auf Tabellenplatz 14 bei 16 Punkten kritisch; jeder Zähler ist im Kampf gegen den Abstieg essenziell. Die Gäste aus Wildau rangieren mit 25 Punkten auf dem achten Platz im gesicherten Mittelfeld. Im ersten Aufeinandertreffen der Saison behielt Wildau knapp mit 2:1 die Oberhand. Erkner muss die eigene Heimstärke nutzen, um die knappe Niederlage aus dem Hinspiel zu korrigieren.
Der Tabellenführer Victoria Seelow (52 Punkte) tritt am Freitagabend gegen die SG Großziethen an. Seelow möchte die Spitzenposition festigen und den Vorsprung auf die Verfolger wahren. Die Gäste aus Großziethen befinden sich mit 17 Punkten auf Rang 13 in akuter Abstiegsgefahr. Das Hinspiel war eine torreiche Angelegenheit, die Seelow mit 4:2 für sich entscheiden konnte. Für die Victoria ist ein Sieg gegen das Team aus dem unteren Tabellendrittel fest eingeplant.
Am Samstagnachmittag gastiert der Tabellenzweite Luckenwalde II in Trebbin. Mit 50 Punkten liegt die Reserve des FSV nur zwei Zähler hinter der Spitze. Trebbin belegt mit 24 Punkten den zehnten Platz und möchte den Favoriten vor Probleme stellen. Das Hinspiel in Luckenwalde war eine knappe Angelegenheit, die der Tabellenzweite mit 2:1 für sich verbuchen konnte. Luckenwalde II darf sich im Titelrennen keinen weiteren Punktverlust erlauben.
In Lübben treffen am Samstag gegensätzliche Welten aufeinander. Das Schlusslicht der Liga, das bisher lediglich einen Punkt sammeln konnte und bereits 126 Gegentore hinnehmen musste, empfängt den Tabellendritten aus Guben (46 Punkte). Die Favoritenrolle ist eindeutig, zumal Guben das Hinspiel bereits mit 8:0 dominierte. Für Lübben geht es vor allem darum, die Defensive gegen die angriffsstarken Gubener zu organisieren.
In Eisenhüttenstadt kommt es zum Duell zweier Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Die Gastgeber stehen mit 25 Punkten auf dem neunten Platz, während Ströbitz mit 38 Punkten den sechsten Rang belegt. Das Hinspiel in Ströbitz endete torlos mit 0:0, was die defensive Disziplin beider Teams unterstrich. Beide Mannschaften werden versuchen, durch einen Erfolg ihre Position im Mittelfeld beziehungsweise im oberen Drittel zu festigen.
Ein wichtiges Spiel im unteren Tabellenbereich findet in Lauchhammer statt. Der Tabellenvorletzte (2 Punkte) trifft auf den SV Döbern (Platz 12, 21 Punkte). Für Döbern ist ein Erfolg wichtig, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern. Das Hinspiel verlief für Lauchhammer desaströs, als man mit 0:6 unterlag. Die Gastgeber müssen eine deutliche Leistungssteigerung zeigen, um gegen Döbern bestehen zu können.
Zum Abschluss des Samstags empfängt der Tabellensiebte Brieske/Senftenberg (32 Punkte) den Tabellenfünften Hohenleipisch. Die Gäste haben 40 Punkte auf dem Konto und schielen auf den vierten Platz. Das Hinspiel war hart umkämpft und endete mit einem knappen 2:1-Sieg für Hohenleipisch. In dieser Begegnung treffen zwei spielstarke Mannschaften aufeinander, die jeweils versuchen werden, ihre gute Platzierung in der oberen Tabellenhälfte zu behaupten.
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