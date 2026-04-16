 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Fernduell an der Spitze: Seelow und die Verfolger im Fokus

Landesliga Süd: Der 22. Spieltag bringt wegweisende Duelle für die Meisterschaft und den Klassenerhalt.

von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Dana Barnack

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ZF BKK
LL Süd Brandenburg
Brieske/SFB
Luckenwalde II
SV Wacker 09
VfB HL 1912

In der Landesliga Süd steht am 22. Spieltag der Kampf um die vorderen Plätze sowie im Ringen gegen den Abstieg bevor. Während Victoria Seelow die Tabellenführung verteidigen möchte, lauern Luckenwalde II und Guben auf Fehler des Spitzenreiters. Am Tabellenende stehen die Mannschaften unter erheblichem Druck, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht endgültig zu verlieren. Die kommenden Partien sind für den weiteren Saisonverlauf von zentraler Bedeutung.

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Morgen, 19:30 Uhr
SV Frankonia Wernsdorf 1919
SV Frankonia Wernsdorf 1919Wernsdorf
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow II
19:30

Das Fußballwochenende beginnt am Freitagabend in Wernsdorf. Die Gastgeber belegen derzeit mit 22 Punkten den elften Tabellenplatz und treffen auf den Tabellenvierten aus Krieschow. Für den VfB Krieschow II (42 Punkte) geht es darum, die Distanz zum Führungstrio nicht anwachsen zu lassen. Das Hinspiel verlief für Wernsdorf enttäuschend, da man sich auswärts deutlich mit 0:4 geschlagen geben musste. Nun gilt es für die Frankonia, vor heimischem Publikum defensiv stabiler zu agieren.

Morgen, 19:00 Uhr
FV Erkner 1920
FV Erkner 1920FV Erkner
SG Phönix Wildau 95
SG Phönix Wildau 95SG Wildau
19:00live

Zeitgleich empfängt der FV Erkner die SG Phönix Wildau. Für Erkner ist die Situation auf Tabellenplatz 14 bei 16 Punkten kritisch; jeder Zähler ist im Kampf gegen den Abstieg essenziell. Die Gäste aus Wildau rangieren mit 25 Punkten auf dem achten Platz im gesicherten Mittelfeld. Im ersten Aufeinandertreffen der Saison behielt Wildau knapp mit 2:1 die Oberhand. Erkner muss die eigene Heimstärke nutzen, um die knappe Niederlage aus dem Hinspiel zu korrigieren.

Morgen, 20:00 Uhr
SV Victoria Seelow
SV Victoria SeelowSeelow
SG Großziethen
SG GroßziethenGroßziethen
20:00

Der Tabellenführer Victoria Seelow (52 Punkte) tritt am Freitagabend gegen die SG Großziethen an. Seelow möchte die Spitzenposition festigen und den Vorsprung auf die Verfolger wahren. Die Gäste aus Großziethen befinden sich mit 17 Punkten auf Rang 13 in akuter Abstiegsgefahr. Das Hinspiel war eine torreiche Angelegenheit, die Seelow mit 4:2 für sich entscheiden konnte. Für die Victoria ist ein Sieg gegen das Team aus dem unteren Tabellendrittel fest eingeplant.

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
VfB Trebbin
VfB TrebbinVfB Trebbin
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde II
15:00

Am Samstagnachmittag gastiert der Tabellenzweite Luckenwalde II in Trebbin. Mit 50 Punkten liegt die Reserve des FSV nur zwei Zähler hinter der Spitze. Trebbin belegt mit 24 Punkten den zehnten Platz und möchte den Favoriten vor Probleme stellen. Das Hinspiel in Luckenwalde war eine knappe Angelegenheit, die der Tabellenzweite mit 2:1 für sich verbuchen konnte. Luckenwalde II darf sich im Titelrennen keinen weiteren Punktverlust erlauben.

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Lübben
SV Grün-Weiß LübbenLübben
1. FC Guben
1. FC Guben1. FC Guben
15:00live

In Lübben treffen am Samstag gegensätzliche Welten aufeinander. Das Schlusslicht der Liga, das bisher lediglich einen Punkt sammeln konnte und bereits 126 Gegentore hinnehmen musste, empfängt den Tabellendritten aus Guben (46 Punkte). Die Favoritenrolle ist eindeutig, zumal Guben das Hinspiel bereits mit 8:0 dominierte. Für Lübben geht es vor allem darum, die Defensive gegen die angriffsstarken Gubener zu organisieren.

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
FC Eisenhüttenstadt
FC EisenhüttenstadtFC Eisenh.
SV Wacker 09 Ströbitz
SV Wacker 09 StröbitzSV Wacker 09
15:00

In Eisenhüttenstadt kommt es zum Duell zweier Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Die Gastgeber stehen mit 25 Punkten auf dem neunten Platz, während Ströbitz mit 38 Punkten den sechsten Rang belegt. Das Hinspiel in Ströbitz endete torlos mit 0:0, was die defensive Disziplin beider Teams unterstrich. Beide Mannschaften werden versuchen, durch einen Erfolg ihre Position im Mittelfeld beziehungsweise im oberen Drittel zu festigen.

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
FC Lauchhammer
FC LauchhammerLauchhammer
SV Döbern
SV DöbernSV Döbern
15:00

Ein wichtiges Spiel im unteren Tabellenbereich findet in Lauchhammer statt. Der Tabellenvorletzte (2 Punkte) trifft auf den SV Döbern (Platz 12, 21 Punkte). Für Döbern ist ein Erfolg wichtig, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern. Das Hinspiel verlief für Lauchhammer desaströs, als man mit 0:6 unterlag. Die Gastgeber müssen eine deutliche Leistungssteigerung zeigen, um gegen Döbern bestehen zu können.

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
FSV Glückauf Brieske/SenftenbergBrieske/SFB
VfB Hohenleipisch 1912
VfB Hohenleipisch 1912VfB HL 1912
15:00live

Zum Abschluss des Samstags empfängt der Tabellensiebte Brieske/Senftenberg (32 Punkte) den Tabellenfünften Hohenleipisch. Die Gäste haben 40 Punkte auf dem Konto und schielen auf den vierten Platz. Das Hinspiel war hart umkämpft und endete mit einem knappen 2:1-Sieg für Hohenleipisch. In dieser Begegnung treffen zwei spielstarke Mannschaften aufeinander, die jeweils versuchen werden, ihre gute Platzierung in der oberen Tabellenhälfte zu behaupten.

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